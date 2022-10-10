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Юрист рассказала, как мобилизованным получить выплаты от государства
Юрист рассказала, как мобилизованным получить выплаты от государства - РИА Новости, 10.10.2022
Юрист рассказала, как мобилизованным получить выплаты от государства
Граждане, попавшие под частичную мобилизацию, смогут оформить себе кредитные каникулы и не платить пени в случае просрочки платежа, рассказала агентству "Прайм" РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T01:15
2022-10-10T01:15
2022-10-10T01:24
общество
россия
частичная мобилизация в россии
любовь боженко
a.t.legal
кредит
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Граждане, попавшие под частичную мобилизацию, смогут оформить себе кредитные каникулы и не платить пени в случае просрочки платежа, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления юридической компании a.t.Legal Любовь Боженко."Все они и члены их семей получат право приостановить исполнение своих обязательств по кредиту, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО (начиная с 24 февраля 2022 года). Кредитные каникулы предоставляются на весь срок службы плюс 30 дней", — пояснила Боженко.Для получения права на отсрочку по кредитам заемщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора и подать заявление не позднее 31 декабря 2023 года, добавила собеседница агентства.
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общество, россия, частичная мобилизация в россии, любовь боженко, a.t.legal, кредит
Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Любовь Боженко, a.t.Legal, Кредит
01:15 10.10.2022 (обновлено: 01:24 10.10.2022)
Юрист рассказала, как мобилизованным получить выплаты от государства
Юрист Боженко: право на кредитные каникулы есть у всех граждан, участвующих в СВО