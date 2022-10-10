Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, как мобилизованным получить выплаты от государства - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822677445.html
Юрист рассказала, как мобилизованным получить выплаты от государства
Юрист рассказала, как мобилизованным получить выплаты от государства - РИА Новости, 10.10.2022
Юрист рассказала, как мобилизованным получить выплаты от государства
Граждане, попавшие под частичную мобилизацию, смогут оформить себе кредитные каникулы и не платить пени в случае просрочки платежа, рассказала агентству "Прайм" РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T01:15
2022-10-10T01:24
общество
россия
частичная мобилизация в россии
любовь боженко
a.t.legal
кредит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821769999_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_6ce643e065bd5f8aa0aa6a071a779a5c.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Граждане, попавшие под частичную мобилизацию, смогут оформить себе кредитные каникулы и не платить пени в случае просрочки платежа, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления юридической компании a.t.Legal Любовь Боженко."Все они и члены их семей получат право приостановить исполнение своих обязательств по кредиту, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО (начиная с 24 февраля 2022 года). Кредитные каникулы предоставляются на весь срок службы плюс 30 дней", — пояснила Боженко.Для получения права на отсрочку по кредитам заемщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора и подать заявление не позднее 31 декабря 2023 года, добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20220929/vyplaty-1820214737.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821769999_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_f31157a237004dc2974b7abd58a38779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, частичная мобилизация в россии, любовь боженко, a.t.legal, кредит
Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Любовь Боженко, a.t.Legal, Кредит
01:15 10.10.2022 (обновлено: 01:24 10.10.2022)
 
Юрист рассказала, как мобилизованным получить выплаты от государства

Юрист Боженко: право на кредитные каникулы есть у всех граждан, участвующих в СВО

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на воинскую службу по частичной мобилизации
Мужчины, призванные на воинскую службу по частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на воинскую службу по частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Граждане, попавшие под частичную мобилизацию, смогут оформить себе кредитные каникулы и не платить пени в случае просрочки платежа, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления юридической компании a.t.Legal Любовь Боженко.
"Все они и члены их семей получат право приостановить исполнение своих обязательств по кредиту, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО (начиная с 24 февраля 2022 года). Кредитные каникулы предоставляются на весь срок службы плюс 30 дней", — пояснила Боженко.
Для получения права на отсрочку по кредитам заемщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора и подать заявление не позднее 31 декабря 2023 года, добавила собеседница агентства.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 01:16
Юрист рассказал, как мобилизованным получить выплаты от государства
 
ОбществоРоссияЧастичная мобилизация в РоссииЛюбовь Боженкоa.t.LegalКредит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала