https://ria.ru/20221010/mishustin-1822849636.html

Мишустин поблагодарил губернаторов за работу после ЧП на Крымском мосту

Мишустин поблагодарил губернаторов за работу после ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 10.10.2022

Мишустин поблагодарил губернаторов за работу после ЧП на Крымском мосту

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил ситуацию с терактом на Крымском мосту и поблагодарил власти Краснодарского края, Крыма РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:13

2022-10-10T16:13

2022-10-10T16:13

происшествия

михаил мишустин

россия

краснодарский край

севастополь

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил ситуацию с терактом на Крымском мосту и поблагодарил власти Краснодарского края, Крыма и Севастополя за оперативную работу."В течение нескольких часов после происшествия удалось полностью справиться с огнем благодаря слаженной работе всех служб и оперативным действиям глав регионов. Хотел особо поблагодарить и губернаторов Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя", - сказал Мишустин.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.

https://ria.ru/20221010/most-1822841981.html

россия

краснодарский край

севастополь

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происшествия, михаил мишустин, россия, краснодарский край, севастополь, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту