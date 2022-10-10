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Мишустин поблагодарил губернаторов за работу после ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 10.10.2022
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Мишустин поблагодарил губернаторов за работу после ЧП на Крымском мосту
Мишустин поблагодарил губернаторов за работу после ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 10.10.2022
Мишустин поблагодарил губернаторов за работу после ЧП на Крымском мосту
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил ситуацию с терактом на Крымском мосту и поблагодарил власти Краснодарского края, Крыма РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:13
2022-10-10T16:13
происшествия
михаил мишустин
россия
краснодарский край
севастополь
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил ситуацию с терактом на Крымском мосту и поблагодарил власти Краснодарского края, Крыма и Севастополя за оперативную работу."В течение нескольких часов после происшествия удалось полностью справиться с огнем благодаря слаженной работе всех служб и оперативным действиям глав регионов. Хотел особо поблагодарить и губернаторов Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя", - сказал Мишустин.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
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происшествия, михаил мишустин, россия, краснодарский край, севастополь, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Происшествия, Михаил Мишустин, Россия, Краснодарский край, Севастополь, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
16:13 10.10.2022
 
Мишустин поблагодарил губернаторов за работу после ЧП на Крымском мосту

Мишустин поблагодарил краснодарские и крымские власти за работу после ЧП на Крымском мосту

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил ситуацию с терактом на Крымском мосту и поблагодарил власти Краснодарского края, Крыма и Севастополя за оперативную работу.
"В течение нескольких часов после происшествия удалось полностью справиться с огнем благодаря слаженной работе всех служб и оперативным действиям глав регионов. Хотел особо поблагодарить и губернаторов Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя", - сказал Мишустин.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
Сотрудники Следственного комитета на месте подрыва грузовика на Крымском мосту. Кадр из видео
Вчера, 15:59Специальная военная операция на Украине
Мишустин призвал восстановить Крымский мост в самые сжатые сроки
 
ПроисшествияМихаил МишустинРоссияКраснодарский крайСевастопольНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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