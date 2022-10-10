https://ria.ru/20221010/mishustin-1822849636.html
Мишустин поблагодарил губернаторов за работу после ЧП на Крымском мосту
Мишустин поблагодарил губернаторов за работу после ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 10.10.2022
Мишустин поблагодарил губернаторов за работу после ЧП на Крымском мосту
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил ситуацию с терактом на Крымском мосту и поблагодарил власти Краснодарского края, Крыма РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:13
2022-10-10T16:13
2022-10-10T16:13
происшествия
михаил мишустин
россия
краснодарский край
севастополь
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820610192_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_fcb14e54761fb9361be47ccabaff9977.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил ситуацию с терактом на Крымском мосту и поблагодарил власти Краснодарского края, Крыма и Севастополя за оперативную работу."В течение нескольких часов после происшествия удалось полностью справиться с огнем благодаря слаженной работе всех служб и оперативным действиям глав регионов. Хотел особо поблагодарить и губернаторов Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя", - сказал Мишустин.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
https://ria.ru/20221010/most-1822841981.html
россия
краснодарский край
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820610192_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_afba386916abdebfa5f9e00fb0e6a23c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, михаил мишустин, россия, краснодарский край, севастополь, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Происшествия, Михаил Мишустин, Россия, Краснодарский край, Севастополь, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
Мишустин поблагодарил губернаторов за работу после ЧП на Крымском мосту
Мишустин поблагодарил краснодарские и крымские власти за работу после ЧП на Крымском мосту