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Меня изводила любовница отца, а он бездействовал. "Страхи/Детские травмы"
Меня изводила любовница отца, а он бездействовал. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 10.10.2022
Меня изводила любовница отца, а он бездействовал. "Страхи/Детские травмы"
"Ну что, ты довольна?" — такую фразу мать героини Екатерины сказала ей, когда узнала об измене отца. Он завел вторую семью, но от жены скрывал. Подливала масла в огонь и любовница, которая издевалась над Екатериной. Девушка оказалась "крайней" в любовных перипетиях трех взрослых людей. Как не стать "козлом отпущения" в семье и отстоять себя?
2022-10-10T12:00
2022-10-10T12:00
2022-10-10T12:00
страхи
наталья лосева
психология
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Меня изводила любовница отца, а он бездействовал. "Страхи/Детские травмы"
"Ну что, ты довольна?" — такую фразу мать героини Екатерины сказала ей, когда узнала об измене отца. Он завел вторую семью, но от жены скрывал. Подливала масла в огонь и любовница, которая издевалась над Екатериной. Девушка оказалась "крайней" в любовных перипетиях трех взрослых людей. Как не стать "козлом отпущения" в семье и отстоять себя?
audio/mpeg
Меня изводила любовница отца, а он бездействовал. "Страхи/Детские травмы"
"Ну что, ты довольна?" — такую фразу мать героини Екатерины сказала ей, когда узнала об измене отца. Он завел вторую семью, но от жены скрывал. Подливала масла в огонь и любовница, которая издевалась над Екатериной. Девушка оказалась "крайней" в любовных перипетиях трех взрослых людей. Как не стать "козлом отпущения" в семье и отстоять себя?
audio/mpeg
Историю героини Екатерины разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология
Меня изводила любовница отца, а он бездействовал. "Страхи/Детские травмы"
"Ну что, ты довольна?" — такую фразу мать героини Екатерины сказала ей, когда узнала об измене отца. Он завел вторую семью, но от жены скрывал. Подливала масла в огонь и любовница, которая издевалась над Екатериной. Девушка оказалась "крайней" в любовных перипетиях трех взрослых людей. Как не стать "козлом отпущения" в семье и отстоять себя?