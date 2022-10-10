https://ria.ru/20221010/kuzbass-1822704539.html

В Кузбассе открыли две госпитальные школы

В Кузбассе открыли две госпитальные школы - РИА Новости, 10.10.2022

В Кузбассе открыли две госпитальные школы

Две госпитальные школы открылись в Кузбассе в рамках федерального проекта "УчимЗнаем", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:29

2022-10-10T09:29

2022-10-10T09:29

общество

сергей цивилев

кемерово

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 10 окт- РИА Новости. Две госпитальные школы открылись в Кузбассе в рамках федерального проекта "УчимЗнаем", сообщает пресс-служба правительства региона."Образовательные учреждения созданы в рамках федерального проекта "УчимЗнаем" на базе детского отделения Кузбасского онкодиспансера им. М.С Раппопорта в Кемерове и в Кузбасской детской клинической больнице имени профессора Ю. Е. Малаховского в Новокузнецке", – говорится в сообщении.Отмечается, что в открытии кемеровской школы принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев."Это основные клиники, где лечат пациентов с серьезными заболеваниями со всего региона. С детьми, проходящими длительный курс лечения, по специальной программе будут заниматься педагоги, чтобы они не отстали в учебе от одноклассников и после выздоровления быстро адаптировались в среде сверстников. Важно, что ребята получат возможность отвлекаться от болезненных процедур и заниматься привычными для себя делами: учиться, заниматься творчеством, играть. До конца октября такая же школа откроется в детской больнице имени Атаманова", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева.Отмечается, что классы госпитальных школ укомплектованы современным мультимедийным оборудованием: интерактивной доской, планшетами и стационарными компьютерами с необходимым программным обеспечением, веб-камерами для дистанционного участия в олимпиадах, конференциях и конкурсах. Оборудование стоимостью более двух миллионов рублей предоставлено Кузбассу в рамках федерального проекта "УчимЗнаем".Работать с детьми будут специально подготовленные педагоги и психологи: 78 человек уже прошли обучение в Национальном медицинском исследовательском центре имени Дмитрия Рогачева в Москве. Дополнительный курс лекций для учителей Кузбасса провел руководитель проекта "УчимЗнаем" — почетный работник общего образования РФ, профессор Сергей Шариков. Особенностям преподавания в госпитальных школах обучились 360 специалистов: 270 новокузнецких, 90 кемеровских. Кроме того, учителя новых школ смогут в любое время получать дополнительные онлайн-консультации от организаторов проекта.Отмечается, что уроки будут проводиться ежедневно, включая субботу. В воскресенье — дополнительное образование. Длительность занятий для каждого ребенка сформируют индивидуально, с учетом тяжести переносимого заболевания и рекомендации врачей.В госпитальных школах предусмотрены предметные уроки, совместная проектная деятельность, встречи с интересными людьми, участие в городских мероприятиях посредством дистанционных технологий. Дети смогут соревноваться на олимпиадах по школьным предметам и в творческих конкурсах.

кемерово

кемеровская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сергей цивилев, кемерово, кемеровская область