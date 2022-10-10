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Курс доллара поднялся до 62 рублей впервые с 21 сентября
Курс доллара поднялся до 62 рублей впервые с 21 сентября - РИА Новости, 10.10.2022
Курс доллара поднялся до 62 рублей впервые с 21 сентября
Рубль утром в понедельник усиливает снижение, доллар уже поднимался до 62 рублей – максимума с 21 сентября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:09
2022-10-10T09:09
2022-10-10T09:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Рубль утром в понедельник усиливает снижение, доллар уже поднимался до 62 рублей – максимума с 21 сентября, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 8.56 мск рос на 65 копеек, до 61,65 рубля, юаня - на 9 копеек, до 8,59 рубля, евро - на 47 копеек, до 60,37 рубля.Минутами ранее доллар обновил максимум с 21 сентября, поднявшись до 62 рублей ровно.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара поднялся до 62 рублей впервые с 21 сентября
Курс доллара в начале торгов обновил максимум с 21 сентября, поднявшись по 62 рублей