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Курс доллара поднялся до 62 рублей впервые с 21 сентября

Курс доллара поднялся до 62 рублей впервые с 21 сентября - РИА Новости, 10.10.2022

Курс доллара поднялся до 62 рублей впервые с 21 сентября

Рубль утром в понедельник усиливает снижение, доллар уже поднимался до 62 рублей – максимума с 21 сентября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:09

2022-10-10T09:09

2022-10-10T09:09

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Рубль утром в понедельник усиливает снижение, доллар уже поднимался до 62 рублей – максимума с 21 сентября, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 8.56 мск рос на 65 копеек, до 61,65 рубля, юаня - на 9 копеек, до 8,59 рубля, евро - на 47 копеек, до 60,37 рубля.Минутами ранее доллар обновил максимум с 21 сентября, поднявшись до 62 рублей ровно.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия