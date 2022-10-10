https://ria.ru/20221010/krasnoyarsk-1822754608.html

Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске

Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске - РИА Новости, 10.10.2022

Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске

Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске на безе училища имени В.И. Сурикова, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:20

2022-10-10T12:20

2022-10-10T12:20

красноярский край

общество

россия

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КРАСНОЯРСК, 10 окт - РИА Новости. Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске на безе училища имени В.И. Сурикова, сообщает пресс-служба губернатора региона.Школы креативных индустрий открываются в России под эгидой министерства культуры РФ. В Красноярске проект реализуется министерством культуры края при поддержке губернатора и правительства региона. Край стал одним их первых субъектов страны, включившихся в формирование структуры ступенчатого непрерывного образования в области креативных индустрий."В Красноярске... открылась первая в регионе Школа креативных индустрий. Обучение рассчитано на молодёжь в возрасте от 14 до 18 лет. К занятиям уже приступили 92 ученика, 80 из которых обучаются за счёт краевого бюджета. Осваивать креативные индустрии ребята будут по четырем направлениям: анимация и 3D-графика, дизайн, фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии (VR/AR)", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, для каждого направления создана студия с современным оборудованием. В учреждении имеются станок для кинопроизводства, телесуфлёры, 3D-принтеры, 3D-сканер, фотокамеры, квадрокоптеры и многое другое. Установлено программное обеспечение для создания актуального творческого продукта. Преподаватели – это успешные практики из сферы креативных индустрий.Обучение длится два года. Первый год учащиеся знакомятся со всеми направлениями. На второй погружаются в одну из специализаций и осваивают компетенции. Выпускники получат сертификат установленного образца и творческое портфолио в востребованной отрасли.

https://ria.ru/20221005/asi-1821627473.html

красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, общество, россия