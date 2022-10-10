https://ria.ru/20221010/krasnoyarsk-1822754608.html
Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске
Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске - РИА Новости, 10.10.2022
Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске
Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске на безе училища имени В.И. Сурикова, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:20
2022-10-10T12:20
2022-10-10T12:20
красноярский край
общество
россия
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КРАСНОЯРСК, 10 окт - РИА Новости. Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске на безе училища имени В.И. Сурикова, сообщает пресс-служба губернатора региона.Школы креативных индустрий открываются в России под эгидой министерства культуры РФ. В Красноярске проект реализуется министерством культуры края при поддержке губернатора и правительства региона. Край стал одним их первых субъектов страны, включившихся в формирование структуры ступенчатого непрерывного образования в области креативных индустрий."В Красноярске... открылась первая в регионе Школа креативных индустрий. Обучение рассчитано на молодёжь в возрасте от 14 до 18 лет. К занятиям уже приступили 92 ученика, 80 из которых обучаются за счёт краевого бюджета. Осваивать креативные индустрии ребята будут по четырем направлениям: анимация и 3D-графика, дизайн, фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии (VR/AR)", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, для каждого направления создана студия с современным оборудованием. В учреждении имеются станок для кинопроизводства, телесуфлёры, 3D-принтеры, 3D-сканер, фотокамеры, квадрокоптеры и многое другое. Установлено программное обеспечение для создания актуального творческого продукта. Преподаватели – это успешные практики из сферы креативных индустрий.Обучение длится два года. Первый год учащиеся знакомятся со всеми направлениями. На второй погружаются в одну из специализаций и осваивают компетенции. Выпускники получат сертификат установленного образца и творческое портфолио в востребованной отрасли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красноярский край, общество, россия
Красноярский край, Общество, Россия
КРАСНОЯРСК, 10 окт - РИА Новости. Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске на безе училища имени В.И. Сурикова, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Школы креативных индустрий открываются в России
под эгидой министерства культуры РФ. В Красноярске проект реализуется министерством культуры края при поддержке губернатора и правительства региона. Край стал одним их первых субъектов страны, включившихся в формирование структуры ступенчатого непрерывного образования в области креативных индустрий.
"В Красноярске... открылась первая в регионе Школа креативных индустрий. Обучение рассчитано на молодёжь в возрасте от 14 до 18 лет. К занятиям уже приступили 92 ученика, 80 из которых обучаются за счёт краевого бюджета. Осваивать креативные индустрии ребята будут по четырем направлениям: анимация и 3D-графика, дизайн, фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии (VR/AR)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, для каждого направления создана студия с современным оборудованием. В учреждении имеются станок для кинопроизводства, телесуфлёры, 3D-принтеры, 3D-сканер, фотокамеры, квадрокоптеры и многое другое. Установлено программное обеспечение для создания актуального творческого продукта. Преподаватели – это успешные практики из сферы креативных индустрий.
Обучение длится два года. Первый год учащиеся знакомятся со всеми направлениями. На второй погружаются в одну из специализаций и осваивают компетенции. Выпускники получат сертификат установленного образца и творческое портфолио в востребованной отрасли.