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Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске - РИА Новости, 10.10.2022
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Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске
Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске - РИА Новости, 10.10.2022
Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске
Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске на безе училища имени В.И. Сурикова, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:20
2022-10-10T12:20
красноярский край
общество
россия
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КРАСНОЯРСК, 10 окт - РИА Новости. Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске на безе училища имени В.И. Сурикова, сообщает пресс-служба губернатора региона.Школы креативных индустрий открываются в России под эгидой министерства культуры РФ. В Красноярске проект реализуется министерством культуры края при поддержке губернатора и правительства региона. Край стал одним их первых субъектов страны, включившихся в формирование структуры ступенчатого непрерывного образования в области креативных индустрий."В Красноярске... открылась первая в регионе Школа креативных индустрий. Обучение рассчитано на молодёжь в возрасте от 14 до 18 лет. К занятиям уже приступили 92 ученика, 80 из которых обучаются за счёт краевого бюджета. Осваивать креативные индустрии ребята будут по четырем направлениям: анимация и 3D-графика, дизайн, фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии (VR/AR)", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, для каждого направления создана студия с современным оборудованием. В учреждении имеются станок для кинопроизводства, телесуфлёры, 3D-принтеры, 3D-сканер, фотокамеры, квадрокоптеры и многое другое. Установлено программное обеспечение для создания актуального творческого продукта. Преподаватели – это успешные практики из сферы креативных индустрий.Обучение длится два года. Первый год учащиеся знакомятся со всеми направлениями. На второй погружаются в одну из специализаций и осваивают компетенции. Выпускники получат сертификат установленного образца и творческое портфолио в востребованной отрасли.
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красноярский край, общество, россия
Красноярский край, Общество, Россия
12:20 10.10.2022
 

Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского краяПервая школа креативных индустрий открылась в Красноярске
Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края
Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 10 окт - РИА Новости. Первая школа креативных индустрий открылась в Красноярске на безе училища имени В.И. Сурикова, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Школы креативных индустрий открываются в России под эгидой министерства культуры РФ. В Красноярске проект реализуется министерством культуры края при поддержке губернатора и правительства региона. Край стал одним их первых субъектов страны, включившихся в формирование структуры ступенчатого непрерывного образования в области креативных индустрий.
Глава Красноярского края Александр Усс и глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 10:44
Специалисты АСИ предложат пути развития Красноярского края
"В Красноярске... открылась первая в регионе Школа креативных индустрий. Обучение рассчитано на молодёжь в возрасте от 14 до 18 лет. К занятиям уже приступили 92 ученика, 80 из которых обучаются за счёт краевого бюджета. Осваивать креативные индустрии ребята будут по четырем направлениям: анимация и 3D-графика, дизайн, фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии (VR/AR)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, для каждого направления создана студия с современным оборудованием. В учреждении имеются станок для кинопроизводства, телесуфлёры, 3D-принтеры, 3D-сканер, фотокамеры, квадрокоптеры и многое другое. Установлено программное обеспечение для создания актуального творческого продукта. Преподаватели – это успешные практики из сферы креативных индустрий.
Обучение длится два года. Первый год учащиеся знакомятся со всеми направлениями. На второй погружаются в одну из специализаций и осваивают компетенции. Выпускники получат сертификат установленного образца и творческое портфолио в востребованной отрасли.
 
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