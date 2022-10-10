https://ria.ru/20221010/koronavirus-1822731151.html

В России за сутки госпитализировали 724 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 724 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 10.10.2022

В России за сутки госпитализировали 724 заболевших COVID-19

Более 15,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 96 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:17

2022-10-10T11:17

2022-10-10T11:17

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Более 15,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 96 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 724 человека, на 28,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение — в 51, ситуация не изменилась в 11 субъектах. "Выздоровели за сутки 24 819 человек, или на 13,8% меньше в сравнении с 9 октября 2022 г. Выявлено 15 661 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 96 человек", — говорится в сообщении.Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 9,4 и снизился на 23,4%, рассказали в штабе. Рост числа госпитализаций произошел в 10 субъектах, в том числе в четырех более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 99,36 и снизился на 39,3%. Рост заболеваемости отмечен в одном субъекте, в том числе более чем в среднем по стране."Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 84 регионах страны, наибольшее снижение зафиксировано в Волгоградской области на 67,4, Вологодской области на 56,4%, Республике Мордовия на 47,4%, Брянской области на 49,3%, Смоленской области на 43,6% и Алтайском крае на 40,1%", — добавили в штабе.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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