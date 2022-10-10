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При разгоне палаточного лагеря в центре Кишинева никто не пострадал - РИА Новости, 10.10.2022
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При разгоне палаточного лагеря в центре Кишинева никто не пострадал
При разгоне палаточного лагеря в центре Кишинева никто не пострадал - РИА Новости, 10.10.2022
При разгоне палаточного лагеря в центре Кишинева никто не пострадал
Во время разгона полицией манифестантов в центре Кишинева и демонтажа установленных палаток никто не пострадал, сообщил РИА Новости один из лидеров протестного... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:57
2022-10-10T10:57
в мире
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Во время разгона полицией манифестантов в центре Кишинева и демонтажа установленных палаток никто не пострадал, сообщил РИА Новости один из лидеров протестного движения Дину Цуркану.Ранее сотрудники молдавской полиции принудительно убрали палатки сторонников оппозиционной партии "Шор", которые были установлены на центральной улице Кишинева и блокировали движение транспорта."Мы осуждаем действия полиции, которая демонтировала палаточный лагерь. Хорошо, что никто не пострадал. Будем оспаривать действия полицейских", - сказал Цуркану.Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным партии "Шор", в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки, но движение транспорта было заблокированным почти до 10.00 (совпадает с мск) понедельника.
https://ria.ru/20221010/shor-1822660291.html
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в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
10:57 10.10.2022
 
При разгоне палаточного лагеря в центре Кишинева никто не пострадал

Лидер оппозиции Цуркану: при разгоне палаточного лагеря в Кишиневе никто не пострадал

© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкПалатки участников акции протеста оппозиции на улице бульвар Штефан чел Маре в Кишиневе
Палатки участников акции протеста оппозиции на улице бульвар Штефан чел Маре в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Родион Прока
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Палатки участников акции протеста оппозиции на улице бульвар Штефан чел Маре в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Во время разгона полицией манифестантов в центре Кишинева и демонтажа установленных палаток никто не пострадал, сообщил РИА Новости один из лидеров протестного движения Дину Цуркану.
Ранее сотрудники молдавской полиции принудительно убрали палатки сторонников оппозиционной партии "Шор", которые были установлены на центральной улице Кишинева и блокировали движение транспорта.
"Мы осуждаем действия полиции, которая демонтировала палаточный лагерь. Хорошо, что никто не пострадал. Будем оспаривать действия полицейских", - сказал Цуркану.
Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным партии "Шор", в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки, но движение транспорта было заблокированным почти до 10.00 (совпадает с мск) понедельника.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
09:00
Илан Шор: 50 тысяч манифестантов – это только начало
 
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