https://ria.ru/20221010/kiberbezopasnost-1822690761.html

Рынок кибербезопасности в России начнет консолидироваться, заявил эксперт

Рынок кибербезопасности в России начнет консолидироваться, заявил эксперт - РИА Новости, 10.10.2022

Рынок кибербезопасности в России начнет консолидироваться, заявил эксперт

Российский рынок кибербезопасности будет консолидироваться вокруг крупных отечественных игроков для совместной замены продуктов компаний, ушедших из страны,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T07:39

2022-10-10T07:39

2022-10-10T07:58

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российский рынок кибербезопасности будет консолидироваться вокруг крупных отечественных игроков для совместной замены продуктов компаний, ушедших из страны, заявил РИА Новости директор по стратегическому и инвестиционному развитию "РТК-Солар" Ярослав Галайко.В марте о приостановке своей деятельности в России сообщили разработчики антивирусных программ Avast и Norton. По данным "РТК-Солар", 84% заказчиков из РФ в 2023 году планируют заменить определенные западные решения российскими средства защиты."Сейчас наметился тренд на консолидацию рынка информационной безопасности вокруг крупных отечественных игроков. Причем он связан не с ослаблением других способов привлечения инвестиций, которые, безусловно, переживают спад – тенденция, в первую очередь, обусловлена уходом зарубежных поставщиков", - сказал Галайко.По его словам, с уходом зарубежных поставщиков открылся ряд продуктовых ниш, в которых среди российских решений замены нет. "Заполнение этих ниш принесет огромный рост тем российским разработчикам, которые смогут в сжатые сроки представить решение, отвечающее сформировавшимся потребностям рынка. Учитывая то, что некоторые классы продуктов развивались силами зарубежных поставщиков десятилетиями, выпустить функционально равнозначное решение силами одного вендора зачастую невозможно", - уточнил эксперт.По мнению Галайко, с этим связан интерес крупных компаний к стратегическим партнерствам, которые позволят обеим сторонам ускорить производство и увеличить рыночную долю. "В этом смысле венчурные инвестиции проигрывают инвестициям от стратегов - стратегические инвестиции от игрока отрасли дают в том числе усиление за счет опыта и экспертизы, стека готовых технологий и разработок, доступа к каналам продаж", - добавил он."Одна из перспективных ниш – класс систем сетевой безопасности NGFW. Согласно данным аналитиков "РТК-Солар", доля зарубежных поставщиков NGFW к началу 2022 года составляла 80%, и уже к 2025 году ожидается падение до 25%. При этом рынок сетевой безопасности по итогам 2021 года в денежном выражении занял существенную долю от общего рынка информационной безопасности", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20220119/dannye-1768621276.html

https://ria.ru/20220823/kiberbezopasnost-1811458056.html

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экономика, технологии, россия, avast, безопасность, кибербезопасность