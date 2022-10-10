https://ria.ru/20221010/it-spetsialisty-1822876016.html

В Калужской области выросло число ИТ-специалистов

В Калужской области выросло число ИТ-специалистов - РИА Новости, 10.10.2022

В Калужской области выросло число ИТ-специалистов

Меры государственной поддержки позволили увеличить в Калужской области число ИТ-специалистов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:50

2022-10-10T16:50

2022-10-10T16:50

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 10 окт – РИА Новости. Меры государственной поддержки позволили увеличить в Калужской области число ИТ-специалистов, сообщает правительство региона.Сообщается, что в понедельник губернатор Владислав Шапша провёл заседание регионального правительства, речь шла о реализации мер государственной поддержки отрасли информационных технологий на территории области.Загубернатора Дмитрий Разумовский рассказал, что в регионе зарегистрировано 388 организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, из них 115 имеют государственную аккредитацию. Средняя численность работников ИТ-сферы составляет около 6 тысяч человек, среднемесячная заработная плата – почти 62 тысячи рублей.По данным правительства региона, калужские ИТ-компании активно пользуются мерами федеральной поддержки. Необходимая помощь ИТ-отрасли оказывается и на региональном уровне, информируют власти. Соответствующими законами правительства области снижены ставки по упрощенной системе налогообложения до 1% и 5%, установлено право на применение инвестиционного налогового вычета, с 1 марта этого года субъекты малого и среднего предпринимательства, которые арендуют имущество и земельные участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области, освобождены от уплаты аренды."По оценке заместителя губернатора, благодаря федеральным и региональным мерам поддержки в области существенно улучшились условия ведения бизнеса в сфере информационных технологий. Например, это уже позволило увеличить численность специалистов, задействованных в этой отрасли", - говорится в сообщении.Дмитрий Разумовский также отметил, что ключевым в развитии ИТ-сферы является обеспечение устойчивого внутреннего спроса на ИТ-продукты и наличие сильного кадрового потенциала. Для этого, по его словам, в регионе формируется образовательная инфраструктура. Также Разумовский подчеркнул, что Калужская область одной из первых подключилась к реализации проекта "Яндекс. Лицей", является активным участником федерального проекта "Урок цифры" и пилотного проекта Минцифы РФ по обучению детей современным языкам программирования."Помимо этого в регионе реализуются проекты, которые выведут ИТ-образование на качественно новый уровень. Это создание кампуса филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана, ИТ-кампуса для одаренных детей и научно-технологического центр "Парк атомных и медицинских технологий", - сообщает областное правительство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владислав шапша, россия, калужская область, общество