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В Калужской области выросло число ИТ-специалистов - РИА Новости, 10.10.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221010/it-spetsialisty-1822876016.html
В Калужской области выросло число ИТ-специалистов
В Калужской области выросло число ИТ-специалистов - РИА Новости, 10.10.2022
В Калужской области выросло число ИТ-специалистов
Меры государственной поддержки позволили увеличить в Калужской области число ИТ-специалистов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:50
2022-10-10T16:50
калужская область
владислав шапша
россия
калужская область
общество
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КАЛУГА, 10 окт – РИА Новости. Меры государственной поддержки позволили увеличить в Калужской области число ИТ-специалистов, сообщает правительство региона.Сообщается, что в понедельник губернатор Владислав Шапша провёл заседание регионального правительства, речь шла о реализации мер государственной поддержки отрасли информационных технологий на территории области.Загубернатора Дмитрий Разумовский рассказал, что в регионе зарегистрировано 388 организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, из них 115 имеют государственную аккредитацию. Средняя численность работников ИТ-сферы составляет около 6 тысяч человек, среднемесячная заработная плата – почти 62 тысячи рублей.По данным правительства региона, калужские ИТ-компании активно пользуются мерами федеральной поддержки. Необходимая помощь ИТ-отрасли оказывается и на региональном уровне, информируют власти. Соответствующими законами правительства области снижены ставки по упрощенной системе налогообложения до 1% и 5%, установлено право на применение инвестиционного налогового вычета, с 1 марта этого года субъекты малого и среднего предпринимательства, которые арендуют имущество и земельные участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области, освобождены от уплаты аренды."По оценке заместителя губернатора, благодаря федеральным и региональным мерам поддержки в области существенно улучшились условия ведения бизнеса в сфере информационных технологий. Например, это уже позволило увеличить численность специалистов, задействованных в этой отрасли", - говорится в сообщении.Дмитрий Разумовский также отметил, что ключевым в развитии ИТ-сферы является обеспечение устойчивого внутреннего спроса на ИТ-продукты и наличие сильного кадрового потенциала. Для этого, по его словам, в регионе формируется образовательная инфраструктура. Также Разумовский подчеркнул, что Калужская область одной из первых подключилась к реализации проекта "Яндекс. Лицей", является активным участником федерального проекта "Урок цифры" и пилотного проекта Минцифы РФ по обучению детей современным языкам программирования."Помимо этого в регионе реализуются проекты, которые выведут ИТ-образование на качественно новый уровень. Это создание кампуса филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана, ИТ-кампуса для одаренных детей и научно-технологического центр "Парк атомных и медицинских технологий", - сообщает областное правительство.
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владислав шапша, россия, калужская область, общество
Калужская область, Владислав Шапша, Россия, Калужская область, Общество
16:50 10.10.2022
 
В Калужской области выросло число ИТ-специалистов

Меры господдержки позволили увеличить число ИТ-специалистов в Калужской области

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
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КАЛУГА, 10 окт – РИА Новости. Меры государственной поддержки позволили увеличить в Калужской области число ИТ-специалистов, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник губернатор Владислав Шапша провёл заседание регионального правительства, речь шла о реализации мер государственной поддержки отрасли информационных технологий на территории области.
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Загубернатора Дмитрий Разумовский рассказал, что в регионе зарегистрировано 388 организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, из них 115 имеют государственную аккредитацию. Средняя численность работников ИТ-сферы составляет около 6 тысяч человек, среднемесячная заработная плата – почти 62 тысячи рублей.
По данным правительства региона, калужские ИТ-компании активно пользуются мерами федеральной поддержки. Необходимая помощь ИТ-отрасли оказывается и на региональном уровне, информируют власти. Соответствующими законами правительства области снижены ставки по упрощенной системе налогообложения до 1% и 5%, установлено право на применение инвестиционного налогового вычета, с 1 марта этого года субъекты малого и среднего предпринимательства, которые арендуют имущество и земельные участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области, освобождены от уплаты аренды.
"По оценке заместителя губернатора, благодаря федеральным и региональным мерам поддержки в области существенно улучшились условия ведения бизнеса в сфере информационных технологий. Например, это уже позволило увеличить численность специалистов, задействованных в этой отрасли", - говорится в сообщении.
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Дмитрий Разумовский также отметил, что ключевым в развитии ИТ-сферы является обеспечение устойчивого внутреннего спроса на ИТ-продукты и наличие сильного кадрового потенциала. Для этого, по его словам, в регионе формируется образовательная инфраструктура. Также Разумовский подчеркнул, что Калужская область одной из первых подключилась к реализации проекта "Яндекс. Лицей", является активным участником федерального проекта "Урок цифры" и пилотного проекта Минцифы РФ по обучению детей современным языкам программирования.
"Помимо этого в регионе реализуются проекты, которые выведут ИТ-образование на качественно новый уровень. Это создание кампуса филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана, ИТ-кампуса для одаренных детей и научно-технологического центр "Парк атомных и медицинских технологий", - сообщает областное правительство.
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