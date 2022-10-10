https://ria.ru/20221010/golosovanie-1822974068.html

Россия не добилась немедленного голосования по резолюции о референдумах

Россия не добилась немедленного голосования по резолюции о референдумах - РИА Новости, 10.10.2022

Россия не добилась немедленного голосования по резолюции о референдумах

Постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил немедленно проголосовать по резолюции Запада, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T23:52

2022-10-10T23:52

2022-10-10T23:56

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ООН, 10 окт - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил немедленно проголосовать по резолюции Запада, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу о вхождении в состав России; председатель Генеральной ассамблеи (ГА) всемирной организации Чаба Короши не согласился с этим."Мы хотим, чтобы вы объявили голосование по проекту резолюции сейчас. Мы проголосовали, а затем предложили дебаты по этому вопросу", - сказал Небензя.Со своей стороны, председатель ГА ООН Чаба Короши заявил, что практика предполагает проведение дебатов, а потом голосование. Российский постпред заявил, что избранный сценарий выгоден "известно кому". "В данном случае нам остается только выразить свое сожаление принятым вами решением и методами ведения заседания, которые сегодня продемонстрированы", - отреагировал Небензя.

https://ria.ru/20221010/golosovanie-1822967652.html

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