https://ria.ru/20221010/golosovanie-1822974068.html
Россия не добилась немедленного голосования по резолюции о референдумах
Россия не добилась немедленного голосования по резолюции о референдумах - РИА Новости, 10.10.2022
Россия не добилась немедленного голосования по резолюции о референдумах
Постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил немедленно проголосовать по резолюции Запада, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T23:52
2022-10-10T23:52
2022-10-10T23:56
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ООН, 10 окт - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил немедленно проголосовать по резолюции Запада, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу о вхождении в состав России; председатель Генеральной ассамблеи (ГА) всемирной организации Чаба Короши не согласился с этим."Мы хотим, чтобы вы объявили голосование по проекту резолюции сейчас. Мы проголосовали, а затем предложили дебаты по этому вопросу", - сказал Небензя.Со своей стороны, председатель ГА ООН Чаба Короши заявил, что практика предполагает проведение дебатов, а потом голосование. Российский постпред заявил, что избранный сценарий выгоден "известно кому". "В данном случае нам остается только выразить свое сожаление принятым вами решением и методами ведения заседания, которые сегодня продемонстрированы", - отреагировал Небензя.
https://ria.ru/20221010/golosovanie-1822967652.html
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в мире, василий небензя, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон
В мире, Василий Небензя, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ООН
23:52 10.10.2022 (обновлено: 23:56 10.10.2022)
Россия не добилась немедленного голосования по резолюции о референдумах
Россия не смогла добиться немедленного голосования в ГА ООН по резолюции о референдумах