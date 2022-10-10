https://ria.ru/20221010/germaniya-1822958635.html

В Германии резко выросло число компаний-банкротов

В Германии резко выросло число компаний-банкротов - РИА Новости, 10.10.2022

В Германии резко выросло число компаний-банкротов

Число обанкротившихся фирм в Германии из-за экономического спада и роста цен по сравнению с прошлым годом выросло на треть и в ближайшие месяцы продолжит... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T21:16

2022-10-10T21:16

2022-10-10T21:30

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

германия

украина

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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Число обанкротившихся фирм в Германии из-за экономического спада и роста цен по сравнению с прошлым годом выросло на треть и в ближайшие месяцы продолжит заметно увеличиваться, сообщил в понедельник Институт экономических исследований имени Лейбница (IWH).По данным IWH, в прошлом месяце обанкротились 762 фирмы и в текущем также ожидается высокий прирост банкротств. В ноябре исследователи ожидают превышение прошлогодних значений на целых 40%.Помимо резкого ухудшения экономической ситуации, это, по мнению экономистов, в первую очередь связано с ростом цен на важные факторы производства.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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германия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, германия, украина