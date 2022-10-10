21:16 10.10.2022 (обновлено: 21:30 10.10.2022)
В Германии резко выросло число компаний-банкротов
Институт Лейбница: из-за роста цен в Германии на треть выросло число обанкротившихся фирм
Вид на центр города Кельн, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Число обанкротившихся фирм в Германии из-за экономического спада и роста цен по сравнению с прошлым годом выросло на треть и в ближайшие месяцы продолжит заметно увеличиваться, сообщил в понедельник Институт экономических исследований имени Лейбница (IWH).
"Количество банкротств объединений и корпораций в сентябре было на 34 % выше, чем в предыдущем году. Осенью следует ожидать дальнейшего роста числа банкротств", – сообщается в пресс-релизе на сайте института.
По данным IWH, в прошлом месяце обанкротились 762 фирмы и в текущем также ожидается высокий прирост банкротств. В ноябре исследователи ожидают превышение прошлогодних значений на целых 40%.
Помимо резкого ухудшения экономической ситуации, это, по мнению экономистов, в первую очередь связано с ростом цен на важные факторы производства.
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