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В Германии резко выросло число компаний-банкротов - РИА Новости, 10.10.2022
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В Германии резко выросло число компаний-банкротов
В Германии резко выросло число компаний-банкротов - РИА Новости, 10.10.2022
В Германии резко выросло число компаний-банкротов
Число обанкротившихся фирм в Германии из-за экономического спада и роста цен по сравнению с прошлым годом выросло на треть и в ближайшие месяцы продолжит... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T21:16
2022-10-10T21:30
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
германия
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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Число обанкротившихся фирм в Германии из-за экономического спада и роста цен по сравнению с прошлым годом выросло на треть и в ближайшие месяцы продолжит заметно увеличиваться, сообщил в понедельник Институт экономических исследований имени Лейбница (IWH).По данным IWH, в прошлом месяце обанкротились 762 фирмы и в текущем также ожидается высокий прирост банкротств. В ноябре исследователи ожидают превышение прошлогодних значений на целых 40%.Помимо резкого ухудшения экономической ситуации, это, по мнению экономистов, в первую очередь связано с ростом цен на важные факторы производства.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, германия, украина
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Германия, Украина
21:16 10.10.2022 (обновлено: 21:30 10.10.2022)
 
В Германии резко выросло число компаний-банкротов

Институт Лейбница: из-за роста цен в Германии на треть выросло число обанкротившихся фирм

CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Stadtbild KölnВид на центр города Кельн, Германия
Вид на центр города Кельн, Германия - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Stadtbild Köln
Вид на центр города Кельн, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Число обанкротившихся фирм в Германии из-за экономического спада и роста цен по сравнению с прошлым годом выросло на треть и в ближайшие месяцы продолжит заметно увеличиваться, сообщил в понедельник Институт экономических исследований имени Лейбница (IWH).
"Количество банкротств объединений и корпораций в сентябре было на 34 % выше, чем в предыдущем году. Осенью следует ожидать дальнейшего роста числа банкротств", – сообщается в пресс-релизе на сайте института.
По данным IWH, в прошлом месяце обанкротились 762 фирмы и в текущем также ожидается высокий прирост банкротств. В ноябре исследователи ожидают превышение прошлогодних значений на целых 40%.
Помимо резкого ухудшения экономической ситуации, это, по мнению экономистов, в первую очередь связано с ростом цен на важные факторы производства.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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