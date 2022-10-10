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Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 94 процента - РИА Новости, 10.10.2022
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Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 94 процента
Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 94 процента - РИА Новости, 10.10.2022
Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 94 процента
Газохранилища в Германии заполнены на 94,07%, закачка газа продолжается, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство ФРГ. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:56
2022-10-10T14:56
экономика
цены на нефть
германия
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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Газохранилища в Германии заполнены на 94,07%, закачка газа продолжается, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство ФРГ.Отмечается, что в настоящее время безопасность поставок газа в Германию по-прежнему гарантирована. Регулятор следит за ситуацией и находится в тесном контакте с сетевыми операторами."Ведется дальнейшее заполнение хранилищ. Общий уровень заполненности в Германии составляет 94,07 %", - говорится в сообщении.Уточняется, что уровень крупнейшего газохранилища Германии, расположенного в Редене, достиг 81,71 %.Регулятор добавил, что оптовые цены продолжают существенно колебаться, но остаются "на очень высоком уровне". Ведомство призвало компании и частных потребителей подготовиться к значительному росту цен на газ и в очередной раз подчеркнуло важность экономного потребления газа.
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экономика, цены на нефть, германия
Экономика, Цены на нефть, Германия
14:56 10.10.2022
 
Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 94 процента

Федеральное сетевое агентство Германии: газохранилища страны заполнены на 94,07 процента

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Газохранилища в Германии заполнены на 94,07%, закачка газа продолжается, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Отмечается, что в настоящее время безопасность поставок газа в Германию по-прежнему гарантирована. Регулятор следит за ситуацией и находится в тесном контакте с сетевыми операторами.
"Ведется дальнейшее заполнение хранилищ. Общий уровень заполненности в Германии составляет 94,07 %", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уровень крупнейшего газохранилища Германии, расположенного в Редене, достиг 81,71 %.
Регулятор добавил, что оптовые цены продолжают существенно колебаться, но остаются "на очень высоком уровне". Ведомство призвало компании и частных потребителей подготовиться к значительному росту цен на газ и в очередной раз подчеркнуло важность экономного потребления газа.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Отказ от российского газа приведет к кризису в Германии, заявили в МИД
 
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