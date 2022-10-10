https://ria.ru/20221010/gaz-1822817070.html
Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 94 процента
Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 94 процента - РИА Новости, 10.10.2022
Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 94 процента
Газохранилища в Германии заполнены на 94,07%, закачка газа продолжается, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство ФРГ. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:56
2022-10-10T14:56
2022-10-10T14:56
экономика
цены на нефть
германия
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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Газохранилища в Германии заполнены на 94,07%, закачка газа продолжается, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство ФРГ.Отмечается, что в настоящее время безопасность поставок газа в Германию по-прежнему гарантирована. Регулятор следит за ситуацией и находится в тесном контакте с сетевыми операторами."Ведется дальнейшее заполнение хранилищ. Общий уровень заполненности в Германии составляет 94,07 %", - говорится в сообщении.Уточняется, что уровень крупнейшего газохранилища Германии, расположенного в Редене, достиг 81,71 %.Регулятор добавил, что оптовые цены продолжают существенно колебаться, но остаются "на очень высоком уровне". Ведомство призвало компании и частных потребителей подготовиться к значительному росту цен на газ и в очередной раз подчеркнуло важность экономного потребления газа.
https://ria.ru/20221006/gaz-1821878197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, германия
Экономика, Цены на нефть, Германия
Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 94 процента
Федеральное сетевое агентство Германии: газохранилища страны заполнены на 94,07 процента
БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости.
Газохранилища в Германии заполнены на 94,07%, закачка газа продолжается, сообщило
во вторник Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Отмечается, что в настоящее время безопасность поставок газа в Германию по-прежнему гарантирована. Регулятор следит за ситуацией и находится в тесном контакте с сетевыми операторами.
"Ведется дальнейшее заполнение хранилищ. Общий уровень заполненности в Германии составляет 94,07 %", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уровень крупнейшего газохранилища Германии, расположенного в Редене, достиг 81,71 %.
Регулятор добавил, что оптовые цены продолжают существенно колебаться, но остаются "на очень высоком уровне". Ведомство призвало компании и частных потребителей подготовиться к значительному росту цен на газ и в очередной раз подчеркнуло важность экономного потребления газа.