https://ria.ru/20221010/gaz-1822817070.html

Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 94 процента

Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 94 процента - РИА Новости, 10.10.2022

Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 94 процента

Газохранилища в Германии заполнены на 94,07%, закачка газа продолжается, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство ФРГ. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:56

2022-10-10T14:56

2022-10-10T14:56

экономика

цены на нефть

германия

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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Газохранилища в Германии заполнены на 94,07%, закачка газа продолжается, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство ФРГ.Отмечается, что в настоящее время безопасность поставок газа в Германию по-прежнему гарантирована. Регулятор следит за ситуацией и находится в тесном контакте с сетевыми операторами."Ведется дальнейшее заполнение хранилищ. Общий уровень заполненности в Германии составляет 94,07 %", - говорится в сообщении.Уточняется, что уровень крупнейшего газохранилища Германии, расположенного в Редене, достиг 81,71 %.Регулятор добавил, что оптовые цены продолжают существенно колебаться, но остаются "на очень высоком уровне". Ведомство призвало компании и частных потребителей подготовиться к значительному росту цен на газ и в очередной раз подчеркнуло важность экономного потребления газа.

https://ria.ru/20221006/gaz-1821878197.html

германия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, германия