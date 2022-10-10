https://ria.ru/20221010/gaz-1822705623.html
Цены на газ в Европе опустились ниже 1500 долларов впервые с 29 июня
Цены на газ в Европе опустились ниже 1500 долларов впервые с 29 июня - РИА Новости, 10.10.2022
Цены на газ в Европе опустились ниже 1500 долларов впервые с 29 июня
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник впервые с 29 июня опустились ниже 1500 долларов за тысячу кубометров, теряют почти 6%,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:35
2022-10-10T09:35
2022-10-10T09:37
экономика
европа
природный газ
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник впервые с 29 июня опустились ниже 1500 долларов за тысячу кубометров, теряют почти 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги понедельника фьючерсные контракты по индексу TTF открыли снижением почти на 6%, у отметки около 1490 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 9.08 мск стоимость составляет 1489 долларов (-6%). Динамика приводится от расчетной цены пятницы, предыдущего торгового дня, - 1582,9 доллара за тысячу кубометров.Текущие цены, несмотря на снижение, в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Но еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание.
https://ria.ru/20221010/erdogan-1822685810.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, природный газ
Экономика, Европа, Природный газ
09:35 10.10.2022 (обновлено: 09:37 10.10.2022)
Цены на газ в Европе опустились ниже 1500 долларов впервые с 29 июня
ICE: цены на газ в Европе впервые с 29 июня опустились ниже 1500 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник впервые с 29 июня опустились ниже 1500 долларов за тысячу кубометров, теряют почти 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE
.
Торги понедельника фьючерсные контракты по индексу TTF открыли снижением почти на 6%, у отметки около 1490 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 9.08 мск стоимость составляет 1489 долларов (-6%). Динамика приводится от расчетной цены пятницы, предыдущего торгового дня, - 1582,9 доллара за тысячу кубометров.
Текущие цены, несмотря на снижение, в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне.
Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Но еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома
" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток
" на плановое техобслуживание.