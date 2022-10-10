https://ria.ru/20221010/gaz-1822705623.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 1500 долларов впервые с 29 июня

Цены на газ в Европе опустились ниже 1500 долларов впервые с 29 июня - РИА Новости, 10.10.2022

Цены на газ в Европе опустились ниже 1500 долларов впервые с 29 июня

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник впервые с 29 июня опустились ниже 1500 долларов за тысячу кубометров, теряют почти 6%,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:35

2022-10-10T09:35

2022-10-10T09:37

экономика

европа

природный газ

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник впервые с 29 июня опустились ниже 1500 долларов за тысячу кубометров, теряют почти 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги понедельника фьючерсные контракты по индексу TTF открыли снижением почти на 6%, у отметки около 1490 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 9.08 мск стоимость составляет 1489 долларов (-6%). Динамика приводится от расчетной цены пятницы, предыдущего торгового дня, - 1582,9 доллара за тысячу кубометров.Текущие цены, несмотря на снижение, в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Но еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание.

https://ria.ru/20221010/erdogan-1822685810.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, природный газ