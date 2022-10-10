Рейтинг@Mail.ru
Корабли Северного флота завершили очередной поход в Арктику - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/flot-1822757118.html
Корабли Северного флота завершили очередной поход в Арктику
Корабли Северного флота завершили очередной поход в Арктику - РИА Новости, 10.10.2022
Корабли Северного флота завершили очередной поход в Арктику
Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен", а также большой морской танкер "Сергей... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:28
2022-10-10T12:30
безопасность
североморск
россия
арктика
северный флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802063144_0:377:2960:2042_1920x0_80_0_0_708f3b9f931be19d794cd773cee90cf9.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен", а также большой морской танкер "Сергей Осипов", принимавшие участие в арктическом походе, вернулись в Североморск, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота."Сегодня в главную базу Северного флота – Североморск прибыли большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен", а также большой морской танкер "Сергей Осипов", принимавшие участие в очередном арктическом походе под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева", - сообщили на флоте.Вернувшихся из похода приветствовал командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он поздравил моряков с успешным выполнением поставленных задач и отметил, что североморцы действовали в западной и в восточной частях российской Арктики, пройдя практически весь Северный морской путь от Баренцева до Восточно-Сибирского моря. Отличившимся военнослужащим был вручены награды и грамоты.Арктический поход продолжался два месяца, за которые экипажи кораблей отработали оборону островов и материкового побережья от десанта вероятного противника. В самой северной точке Евразии на мысе Челюскин проведена высадку собственного десанта. Совместно с тактическими группами на арктических островах Котельный и Земля Александры проведены совместные учения по разгрому корабельных группировок противника.Также североморцы провели антитеррористические учения на морской ледостойкой платформе "Приразломная", совершили заходы в порты полуострова Таймыр. Всего за время похода корабли прошли более 9 тыс морских миль по арктическим морям и Енисею.
https://ria.ru/20220601/oruzhie-1792271773.html
https://ria.ru/20221007/arktika-1822276153.html
североморск
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802063144_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_a519eac66e966049f48820b7764e973c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, североморск, россия, арктика, северный флот вмф россии
Безопасность, Североморск, Россия, Арктика, Северный флот ВМФ России
12:28 10.10.2022 (обновлено: 12:30 10.10.2022)
 
Корабли Северного флота завершили очередной поход в Арктику

Корабли Северного флота вернулись в главную базу после похода в Арктику

© РИА Новости / Павел ЛьвовУчения Северного флота "Кумжа-2021" с участием крейсера "Пётр Великий"
Учения Северного флота Кумжа-2021 с участием крейсера Пётр Великий - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Учения Северного флота "Кумжа-2021" с участием крейсера "Пётр Великий". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен", а также большой морской танкер "Сергей Осипов", принимавшие участие в арктическом походе, вернулись в Североморск, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
Спуск на воду фрегата Адмирал Головко - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 10:52Новое оружие России
"Адмирал Головко" станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия
"Сегодня в главную базу Северного флота – Североморск прибыли большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен", а также большой морской танкер "Сергей Осипов", принимавшие участие в очередном арктическом походе под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева", - сообщили на флоте.
Вернувшихся из похода приветствовал командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он поздравил моряков с успешным выполнением поставленных задач и отметил, что североморцы действовали в западной и в восточной частях российской Арктики, пройдя практически весь Северный морской путь от Баренцева до Восточно-Сибирского моря. Отличившимся военнослужащим был вручены награды и грамоты.
Арктический поход продолжался два месяца, за которые экипажи кораблей отработали оборону островов и материкового побережья от десанта вероятного противника. В самой северной точке Евразии на мысе Челюскин проведена высадку собственного десанта. Совместно с тактическими группами на арктических островах Котельный и Земля Александры проведены совместные учения по разгрому корабельных группировок противника.
Также североморцы провели антитеррористические учения на морской ледостойкой платформе "Приразломная", совершили заходы в порты полуострова Таймыр. Всего за время похода корабли прошли более 9 тыс морских миль по арктическим морям и Енисею.
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:17
США намерены работать с Финляндией и Швецией по вопросам обороны в Арктике
 
БезопасностьСевероморскРоссияАрктикаСеверный флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала