https://ria.ru/20221010/flot-1822757118.html

Корабли Северного флота завершили очередной поход в Арктику

Корабли Северного флота завершили очередной поход в Арктику - РИА Новости, 10.10.2022

Корабли Северного флота завершили очередной поход в Арктику

Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен", а также большой морской танкер "Сергей... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:28

2022-10-10T12:28

2022-10-10T12:30

безопасность

североморск

россия

арктика

северный флот вмф россии

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен", а также большой морской танкер "Сергей Осипов", принимавшие участие в арктическом походе, вернулись в Североморск, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота."Сегодня в главную базу Северного флота – Североморск прибыли большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен", а также большой морской танкер "Сергей Осипов", принимавшие участие в очередном арктическом походе под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева", - сообщили на флоте.Вернувшихся из похода приветствовал командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он поздравил моряков с успешным выполнением поставленных задач и отметил, что североморцы действовали в западной и в восточной частях российской Арктики, пройдя практически весь Северный морской путь от Баренцева до Восточно-Сибирского моря. Отличившимся военнослужащим был вручены награды и грамоты.Арктический поход продолжался два месяца, за которые экипажи кораблей отработали оборону островов и материкового побережья от десанта вероятного противника. В самой северной точке Евразии на мысе Челюскин проведена высадку собственного десанта. Совместно с тактическими группами на арктических островах Котельный и Земля Александры проведены совместные учения по разгрому корабельных группировок противника.Также североморцы провели антитеррористические учения на морской ледостойкой платформе "Приразломная", совершили заходы в порты полуострова Таймыр. Всего за время похода корабли прошли более 9 тыс морских миль по арктическим морям и Енисею.

https://ria.ru/20220601/oruzhie-1792271773.html

https://ria.ru/20221007/arktika-1822276153.html

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безопасность, североморск, россия, арктика, северный флот вмф россии