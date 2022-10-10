https://ria.ru/20221010/flot-1822757118.html
Корабли Северного флота завершили очередной поход в Арктику
Корабли Северного флота завершили очередной поход в Арктику - РИА Новости, 10.10.2022
Корабли Северного флота завершили очередной поход в Арктику
Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен", а также большой морской танкер "Сергей... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:28
2022-10-10T12:28
2022-10-10T12:30
безопасность
североморск
россия
арктика
северный флот вмф россии
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен", а также большой морской танкер "Сергей Осипов", принимавшие участие в арктическом походе, вернулись в Североморск, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота."Сегодня в главную базу Северного флота – Североморск прибыли большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен", а также большой морской танкер "Сергей Осипов", принимавшие участие в очередном арктическом походе под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева", - сообщили на флоте.Вернувшихся из похода приветствовал командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он поздравил моряков с успешным выполнением поставленных задач и отметил, что североморцы действовали в западной и в восточной частях российской Арктики, пройдя практически весь Северный морской путь от Баренцева до Восточно-Сибирского моря. Отличившимся военнослужащим был вручены награды и грамоты.Арктический поход продолжался два месяца, за которые экипажи кораблей отработали оборону островов и материкового побережья от десанта вероятного противника. В самой северной точке Евразии на мысе Челюскин проведена высадку собственного десанта. Совместно с тактическими группами на арктических островах Котельный и Земля Александры проведены совместные учения по разгрому корабельных группировок противника.Также североморцы провели антитеррористические учения на морской ледостойкой платформе "Приразломная", совершили заходы в порты полуострова Таймыр. Всего за время похода корабли прошли более 9 тыс морских миль по арктическим морям и Енисею.
https://ria.ru/20220601/oruzhie-1792271773.html
https://ria.ru/20221007/arktika-1822276153.html
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безопасность, североморск, россия, арктика, северный флот вмф россии
Безопасность, Североморск, Россия, Арктика, Северный флот ВМФ России
12:28 10.10.2022 (обновлено: 12:30 10.10.2022)
Корабли Северного флота завершили очередной поход в Арктику
Корабли Северного флота вернулись в главную базу после похода в Арктику
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен", а также большой морской танкер "Сергей Осипов", принимавшие участие в арктическом походе, вернулись в Североморск, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
"Сегодня в главную базу Северного флота – Североморск прибыли большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен", а также большой морской танкер "Сергей Осипов", принимавшие участие в очередном арктическом походе под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева", - сообщили на флоте.
Вернувшихся из похода приветствовал командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он поздравил моряков с успешным выполнением поставленных задач и отметил, что североморцы действовали в западной и в восточной частях российской Арктики, пройдя практически весь Северный морской путь от Баренцева до Восточно-Сибирского моря. Отличившимся военнослужащим был вручены награды и грамоты.
Арктический поход продолжался два месяца, за которые экипажи кораблей отработали оборону островов и материкового побережья от десанта вероятного противника. В самой северной точке Евразии на мысе Челюскин проведена высадку собственного десанта. Совместно с тактическими группами на арктических островах Котельный и Земля Александры проведены совместные учения по разгрому корабельных группировок противника.
Также североморцы провели антитеррористические учения на морской ледостойкой платформе "Приразломная", совершили заходы в порты полуострова Таймыр. Всего за время похода корабли прошли более 9 тыс морских миль по арктическим морям и Енисею.