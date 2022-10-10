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В 15 областях Украины частично нарушено электроснабжение - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/elektrosnabzhenie-1822938595.html
В 15 областях Украины частично нарушено электроснабжение
В 15 областях Украины частично нарушено электроснабжение - РИА Новости, 10.10.2022
В 15 областях Украины частично нарушено электроснабжение
На Украине в 15 областях частично нарушено электроснабжение, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:29
2022-10-10T21:11
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир зеленский
владимир путин
украина
хмельницкий (город)
россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. На Украине в 15 областях частично нарушено электроснабжение, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям."Частично нарушено электроснабжение в 15 областях: Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Тернопольская области и Киев", — говорится в заявлении.Ранее в понедельник ведомство заявило, что пять областей оказались полностью обесточены после утренних ударов, остальные регионы — частично. В офисе Владимира Зеленского призвали украинцев в вечернее время максимально снизить энергопотребление с 17:00 до 22:00 (совпадает с мск).Утром российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях. Вечером этого же дня новые взрывы также прогремел в Кривом Роге, Кременчуге, Черкасской и Одесской областях.Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности подчеркнул, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.
украина
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Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюдения
Несколько ударов по инфраструктурным объектам было произведено в центре Киева, также очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове.
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в мире, жкх, владимир зеленский, владимир путин, украина, хмельницкий (город), россия, курская аэс, турецкий поток, тернопольская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Хмельницкий (город), Россия, Курская АЭС, Турецкий поток, Тернопольская область
19:29 10.10.2022 (обновлено: 21:11 10.10.2022)
 
В 15 областях Украины частично нарушено электроснабжение

Госслужба Украины по ЧС заявила о частичном нарушении электроснабжения в 15 областях

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. На Украине в 15 областях частично нарушено электроснабжение, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
"Частично нарушено электроснабжение в 15 областях: Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Тернопольская области и Киев", — говорится в заявлении.
Ранее в понедельник ведомство заявило, что пять областей оказались полностью обесточены после утренних ударов, остальные регионы — частично. В офисе Владимира Зеленского призвали украинцев в вечернее время максимально снизить энергопотребление с 17:00 до 22:00 (совпадает с мск).
Утром российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.
Вечером этого же дня новые взрывы также прогремел в Кривом Роге, Кременчуге, Черкасской и Одесской областях.
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности подчеркнул, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Вчера, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаХмельницкий (город)РоссияКурская АЭСТурецкий потокТернопольская область
 
 
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