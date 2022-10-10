https://ria.ru/20221010/elektrosnabzhenie-1822938595.html

В 15 областях Украины частично нарушено электроснабжение

В 15 областях Украины частично нарушено электроснабжение - РИА Новости, 10.10.2022

В 15 областях Украины частично нарушено электроснабжение

На Украине в 15 областях частично нарушено электроснабжение, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:29

2022-10-10T19:29

2022-10-10T21:11

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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россия

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. На Украине в 15 областях частично нарушено электроснабжение, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям."Частично нарушено электроснабжение в 15 областях: Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Тернопольская области и Киев", — говорится в заявлении.Ранее в понедельник ведомство заявило, что пять областей оказались полностью обесточены после утренних ударов, остальные регионы — частично. В офисе Владимира Зеленского призвали украинцев в вечернее время максимально снизить энергопотребление с 17:00 до 22:00 (совпадает с мск).Утром российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях. Вечером этого же дня новые взрывы также прогремел в Кривом Роге, Кременчуге, Черкасской и Одесской областях.Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности подчеркнул, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.

украина

хмельницкий (город)

россия

тернопольская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюдения Несколько ударов по инфраструктурным объектам было произведено в центре Киева, также очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове. 2022-10-10T19:29 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, владимир зеленский, владимир путин, украина, хмельницкий (город), россия, курская аэс, турецкий поток, тернопольская область