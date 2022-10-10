https://ria.ru/20221010/elektrichestvo-1822764786.html
В Энергодаре восстановили подачу электричества и воды
В Энергодаре восстановили подачу электричества и воды - РИА Новости, 10.10.2022
В Энергодаре восстановили подачу электричества и воды
Восстановлена нарушенная украинскими обстрелами подача электричества и воды в городе Энергодаре Запорожской области, сообщил в понедельник глава администрации... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:45
2022-10-10T12:45
2022-10-10T12:45
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Восстановлена нарушенная украинскими обстрелами подача электричества и воды в городе Энергодаре Запорожской области, сообщил в понедельник глава администрации города Александр Волга."На данный момент ситуация, связанная с тем, что были попадания в последнее время, мы все это дело ликвидировали. Были перебиты линии электропередач, которые обесточили всю систему по подаче электричества в город, в результате чего не было ни воды, ни электричества… Сегодня с утра в дома нашего города поступила вода. Все внештатные ситуации на данный момент ликвидированы", - сообщил Волга в эфире "Первого канала".Он подчеркнул, что в настоящий момент и электричество, и вода жителям Энергодара поступают.Энергодар и пригороды с субботы были обесточены после обстрелов украинских войск, в городе нет воды и связи, ремонт поврежденной инфраструктуры энергетики намеренно не дают сделать украинские войска, продолжая наносить удары, сообщил ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, ЖКХ, Энергодар, Запорожская область
В Энергодаре восстановили подачу электричества и воды
Глава администрации Энергодара Волга сообщил о восстановлении подачи электричества и воды