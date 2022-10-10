https://ria.ru/20221010/dzerzhinsk-1822731719.html

В Дзержинске оборонные предприятия перевели на усиленный режим работы

В Дзержинске оборонные предприятия перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 10.10.2022

В Дзержинске оборонные предприятия перевели на усиленный режим работы

Оборонные предприятия Дзержинска в Нижегородской области перешли на усиленный режим работы, заявил глава города Иван Носков. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:20

2022-10-10T11:20

2022-10-10T11:20

нижегородская область

россия

дзержинск (нижегородская область)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Оборонные предприятия Дзержинска в Нижегородской области перешли на усиленный режим работы, заявил глава города Иван Носков."Мы уже объединили почти все крупные заводы Дзержинска в Совет директоров промышленных предприятий, работники оборонпрома получили бронь и частично переведены на усиленный режим работы", - написал Носков в своем Telegram-канале.Он отметил, что "городу трудовой доблести придется в очередной раз подтверждать свое звание".Звание "Город трудовой доблести" было присвоено Дзержинску в сентябре 2021 года. Дзержинские предприятия в годы Великой Отечественной войны снабжали армию боеприпасами и взрывчатыми веществами.

https://ria.ru/20221002/tayfun-1820928239.html

https://ria.ru/20221010/oruzhie-1822730792.html

нижегородская область

россия

дзержинск (нижегородская область)

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нижегородская область, россия, дзержинск (нижегородская область)