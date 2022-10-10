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В Дзержинске оборонные предприятия перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 10.10.2022
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В Дзержинске оборонные предприятия перевели на усиленный режим работы
В Дзержинске оборонные предприятия перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 10.10.2022
В Дзержинске оборонные предприятия перевели на усиленный режим работы
Оборонные предприятия Дзержинска в Нижегородской области перешли на усиленный режим работы, заявил глава города Иван Носков. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:20
2022-10-10T11:20
нижегородская область
россия
дзержинск (нижегородская область)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Оборонные предприятия Дзержинска в Нижегородской области перешли на усиленный режим работы, заявил глава города Иван Носков."Мы уже объединили почти все крупные заводы Дзержинска в Совет директоров промышленных предприятий, работники оборонпрома получили бронь и частично переведены на усиленный режим работы", - написал Носков в своем Telegram-канале.Он отметил, что "городу трудовой доблести придется в очередной раз подтверждать свое звание".Звание "Город трудовой доблести" было присвоено Дзержинску в сентябре 2021 года. Дзержинские предприятия в годы Великой Отечественной войны снабжали армию боеприпасами и взрывчатыми веществами.
https://ria.ru/20221002/tayfun-1820928239.html
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нижегородская область
россия
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нижегородская область, россия, дзержинск (нижегородская область)
Нижегородская область, Россия, Дзержинск (Нижегородская область)
11:20 10.10.2022
 
В Дзержинске оборонные предприятия перевели на усиленный режим работы

Мэр Носков: оборонные предприятия Дзержинска перевели на усиленный режим работы

© сообщество Регион-52 | Нижний Новгород во ВКонтактеЗдание администрации города Дзержинска Нижегородской области
Здание администрации города Дзержинска Нижегородской области
© сообщество Регион-52 | Нижний Новгород во ВКонтакте
Здание администрации города Дзержинска Нижегородской области. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Оборонные предприятия Дзержинска в Нижегородской области перешли на усиленный режим работы, заявил глава города Иван Носков.
"Мы уже объединили почти все крупные заводы Дзержинска в Совет директоров промышленных предприятий, работники оборонпрома получили бронь и частично переведены на усиленный режим работы", - написал Носков в своем Telegram-канале.
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Российское предприятие — производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат
Он отметил, что "городу трудовой доблести придется в очередной раз подтверждать свое звание".
Звание "Город трудовой доблести" было присвоено Дзержинску в сентябре 2021 года. Дзержинские предприятия в годы Великой Отечественной войны снабжали армию боеприпасами и взрывчатыми веществами.
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