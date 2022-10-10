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Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 10.10.2022

Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР, выпустив 166 боеприпасов, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:44

2022-10-10T09:44

2022-10-10T09:44

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

донбасс

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР, выпустив 166 боеприпасов, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял - артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм. На горловском - артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм. Выпустив 166 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что под огонь попали районы четырех населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Ясиноватая.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 51 обстрел со стороны украинских войск.

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), донбасс