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Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 10.10.2022
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР, выпустив 166 боеприпасов, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:44
2022-10-10T09:44
2022-10-10T09:44
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
донбасс
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР, выпустив 166 боеприпасов, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял - артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм. На горловском - артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм. Выпустив 166 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что под огонь попали районы четырех населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Ясиноватая.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 51 обстрел со стороны украинских войск.
донецкая народная республика
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донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк (ДНР), Донбасс
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили 166 боеприпасов по республике