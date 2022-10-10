Рейтинг@Mail.ru
Первые мобилизованные тюменцы отправились на боевую подготовку - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/boepodgotovka-1822954704.html
Первые мобилизованные тюменцы отправились на боевую подготовку
Первые мобилизованные тюменцы отправились на боевую подготовку - РИА Новости, 10.10.2022
Первые мобилизованные тюменцы отправились на боевую подготовку
Первые подразделения мобилизованных тюменцев отправились на дополнительную боевую подготовку, торжественные проводы состоялись на площади у правительства... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:44
2022-10-10T20:44
специальная военная операция на украине
александр моор
тюменская область
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820343531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ee97600165a245879d272fed2f9989e.jpg
ТЮМЕНЬ, 10 окт – РИА Новости. Первые подразделения мобилизованных тюменцев отправились на дополнительную боевую подготовку, торжественные проводы состоялись на площади у правительства Тюменской области."Сегодня мы торжественно проводили первые подразделения, сформированные из мобилизованных тюменцев. Им предстоит дополнительная боевая подготовка на одном из полигонов ... Товарищи офицеры, товарищи прапорщики, сержанты, солдаты! Дорогие земляки! Верим в вас и в Победу!" – написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.Обращаясь лично к бойцам, Моор заверил, что регион окажет семьям мобилизованных необходимую поддержку, а также позаботится о них самих.
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820343531_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_5471fbe87590ccbb8a70b1eb773f8574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр моор, тюменская область, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Александр Моор, Тюменская область, Частичная мобилизация в России
20:44 10.10.2022
 
Первые мобилизованные тюменцы отправились на боевую подготовку

Губернатор Моор: первые мобилизованные тюменцы отправились на дополнительную боеподготовку

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 10 окт – РИА Новости. Первые подразделения мобилизованных тюменцев отправились на дополнительную боевую подготовку, торжественные проводы состоялись на площади у правительства Тюменской области.
"Сегодня мы торжественно проводили первые подразделения, сформированные из мобилизованных тюменцев. Им предстоит дополнительная боевая подготовка на одном из полигонов ... Товарищи офицеры, товарищи прапорщики, сержанты, солдаты! Дорогие земляки! Верим в вас и в Победу!" – написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
Обращаясь лично к бойцам, Моор заверил, что регион окажет семьям мобилизованных необходимую поддержку, а также позаботится о них самих.
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр МоорТюменская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала