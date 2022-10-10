Первые мобилизованные тюменцы отправились на боевую подготовку
Губернатор Моор: первые мобилизованные тюменцы отправились на дополнительную боеподготовку
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 10 окт – РИА Новости. Первые подразделения мобилизованных тюменцев отправились на дополнительную боевую подготовку, торжественные проводы состоялись на площади у правительства Тюменской области.
"Сегодня мы торжественно проводили первые подразделения, сформированные из мобилизованных тюменцев. Им предстоит дополнительная боевая подготовка на одном из полигонов ... Товарищи офицеры, товарищи прапорщики, сержанты, солдаты! Дорогие земляки! Верим в вас и в Победу!" – написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
Обращаясь лично к бойцам, Моор заверил, что регион окажет семьям мобилизованных необходимую поддержку, а также позаботится о них самих.