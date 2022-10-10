https://ria.ru/20221010/boepodgotovka-1822954704.html

Первые мобилизованные тюменцы отправились на боевую подготовку

Первые мобилизованные тюменцы отправились на боевую подготовку - РИА Новости, 10.10.2022

Первые мобилизованные тюменцы отправились на боевую подготовку

Первые подразделения мобилизованных тюменцев отправились на дополнительную боевую подготовку, торжественные проводы состоялись на площади у правительства... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T20:44

2022-10-10T20:44

2022-10-10T20:44

специальная военная операция на украине

александр моор

тюменская область

частичная мобилизация в россии

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ТЮМЕНЬ, 10 окт – РИА Новости. Первые подразделения мобилизованных тюменцев отправились на дополнительную боевую подготовку, торжественные проводы состоялись на площади у правительства Тюменской области."Сегодня мы торжественно проводили первые подразделения, сформированные из мобилизованных тюменцев. Им предстоит дополнительная боевая подготовка на одном из полигонов ... Товарищи офицеры, товарищи прапорщики, сержанты, солдаты! Дорогие земляки! Верим в вас и в Победу!" – написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.Обращаясь лично к бойцам, Моор заверил, что регион окажет семьям мобилизованных необходимую поддержку, а также позаботится о них самих.

тюменская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

александр моор, тюменская область, частичная мобилизация в россии