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Жители Подмосковья выбрали дворы для благоустройства - РИА Новости, 10.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221010/blagoustroystvo-1822946907.html
Жители Подмосковья выбрали дворы для благоустройства
Жители Подмосковья выбрали дворы для благоустройства - РИА Новости, 10.10.2022
Жители Подмосковья выбрали дворы для благоустройства
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Голосование по выбору дворов для благоустройства в Московской области на портале "Добродел" заканчивается 10 октября. В нем... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:04
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новости подмосковья
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Голосование по выбору дворов для благоустройства в Московской области на портале "Добродел" заканчивается 10 октября. В нем поучаствовали более 28 тысяч жителей региона, рассказал телеканал "360".Выбранные жителями дворы приведут в порядок в 2023–2025 годах. Как рассказали в главном управлении содержания территорий (ГУСТ) области, интерес к голосованию среди жителей региона оказался очень высоким. До конца дня 10 октября у всех жителей МО еще есть возможность проголосовать за свой двор на сайте "Добродел"."Жители Московской области всегда проявляли активную жизненную позицию в вопросах благоустройства: радует, когда людям не все равно, как будет выглядеть их двор", – отметила глава ГУСТ Светлана Аипова.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
20:04 10.10.2022
 

Жители Подмосковья выбрали дворы для благоустройства

© РИА Новости / Александр ВильфДетская площадка во дворе жилых домов в Московской области
Детская площадка во дворе жилых домов в Московской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Голосование по выбору дворов для благоустройства в Московской области на портале "Добродел" заканчивается 10 октября. В нем поучаствовали более 28 тысяч жителей региона, рассказал телеканал "360".

Выбранные жителями дворы приведут в порядок в 2023–2025 годах. Как рассказали в главном управлении содержания территорий (ГУСТ) области, интерес к голосованию среди жителей региона оказался очень высоким. До конца дня 10 октября у всех жителей МО еще есть возможность проголосовать за свой двор на сайте "Добродел".

"Жители Московской области всегда проявляли активную жизненную позицию в вопросах благоустройства: радует, когда людям не все равно, как будет выглядеть их двор", – отметила глава ГУСТ Светлана Аипова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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