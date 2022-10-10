https://ria.ru/20221010/blagoustroystvo-1822946907.html

Жители Подмосковья выбрали дворы для благоустройства

Жители Подмосковья выбрали дворы для благоустройства - РИА Новости, 10.10.2022

Жители Подмосковья выбрали дворы для благоустройства

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Голосование по выбору дворов для благоустройства в Московской области на портале "Добродел" заканчивается 10 октября. В нем... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T20:04

2022-10-10T20:04

2022-10-10T20:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Голосование по выбору дворов для благоустройства в Московской области на портале "Добродел" заканчивается 10 октября. В нем поучаствовали более 28 тысяч жителей региона, рассказал телеканал "360".Выбранные жителями дворы приведут в порядок в 2023–2025 годах. Как рассказали в главном управлении содержания территорий (ГУСТ) области, интерес к голосованию среди жителей региона оказался очень высоким. До конца дня 10 октября у всех жителей МО еще есть возможность проголосовать за свой двор на сайте "Добродел"."Жители Московской области всегда проявляли активную жизненную позицию в вопросах благоустройства: радует, когда людям не все равно, как будет выглядеть их двор", – отметила глава ГУСТ Светлана Аипова.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)