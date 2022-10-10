Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии будут улучшать деятельность системы органов госбезопасности - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822958015.html
В Белоруссии будут улучшать деятельность системы органов госбезопасности
В Белоруссии будут улучшать деятельность системы органов госбезопасности - РИА Новости, 10.10.2022
В Белоруссии будут улучшать деятельность системы органов госбезопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о совершенствовании деятельности системы органов госбезопасности, они будут подчиняться исключительно... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T21:10
2022-10-10T21:10
в мире
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745998436_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_e4cc7e25507704a1a526520cab3f136e.jpg
МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о совершенствовании деятельности системы органов госбезопасности, они будут подчиняться исключительно президенту, сообщила в понедельник пресс-служба главы белорусского государства.Отмечается, что в соответствии с одним из указов "вносятся изменения в ряд прежних указов главы государства в развитие положений обновленного закона "Об органах государственной безопасности Республики Беларусь" от 6 октября 2022 года"."Предусмотрено подчинение органов государственной безопасности исключительно президенту Беларуси, совершенствуется их система", - говорится в сообщении. Согласно ему, на это в том числе направлен указ главы государства, который предусматривает реорганизацию государственного учреждения образования "Институт национальной безопасности Республики Беларусь" в Академию национальной безопасности. Документом также утверждается устав этого учреждения образования."Совету министров и Комитету госбезопасности поручено до 1 января 2023 года принять меры по реализации названных указов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822885055.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745998436_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a7b22a0f1d3edbb3b23f4e0d06ce422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
21:10 10.10.2022
 
В Белоруссии будут улучшать деятельность системы органов госбезопасности

Лукашенко подписал указы о совершенствовании деятельности системы органов госбезопасности

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПроспект Независимости в Минске
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проспект Независимости в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о совершенствовании деятельности системы органов госбезопасности, они будут подчиняться исключительно президенту, сообщила в понедельник пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, касающиеся совершенствования деятельности системы органов государственной безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с одним из указов "вносятся изменения в ряд прежних указов главы государства в развитие положений обновленного закона "Об органах государственной безопасности Республики Беларусь" от 6 октября 2022 года".
"Предусмотрено подчинение органов государственной безопасности исключительно президенту Беларуси, совершенствуется их система", - говорится в сообщении. Согласно ему, на это в том числе направлен указ главы государства, который предусматривает реорганизацию государственного учреждения образования "Институт национальной безопасности Республики Беларусь" в Академию национальной безопасности. Документом также утверждается устав этого учреждения образования.
"Совету министров и Комитету госбезопасности поручено до 1 января 2023 года принять меры по реализации названных указов", - говорится в сообщении.
Автомобили пограничной службы Украины на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 17:07Специальная военная операция на Украине
Украина возводит укрепления на границе с Белоруссией
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала