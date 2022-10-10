https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822958015.html

В Белоруссии будут улучшать деятельность системы органов госбезопасности

В Белоруссии будут улучшать деятельность системы органов госбезопасности - РИА Новости, 10.10.2022

В Белоруссии будут улучшать деятельность системы органов госбезопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о совершенствовании деятельности системы органов госбезопасности, они будут подчиняться исключительно... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T21:10

2022-10-10T21:10

2022-10-10T21:10

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александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о совершенствовании деятельности системы органов госбезопасности, они будут подчиняться исключительно президенту, сообщила в понедельник пресс-служба главы белорусского государства.Отмечается, что в соответствии с одним из указов "вносятся изменения в ряд прежних указов главы государства в развитие положений обновленного закона "Об органах государственной безопасности Республики Беларусь" от 6 октября 2022 года"."Предусмотрено подчинение органов государственной безопасности исключительно президенту Беларуси, совершенствуется их система", - говорится в сообщении. Согласно ему, на это в том числе направлен указ главы государства, который предусматривает реорганизацию государственного учреждения образования "Институт национальной безопасности Республики Беларусь" в Академию национальной безопасности. Документом также утверждается устав этого учреждения образования."Совету министров и Комитету госбезопасности поручено до 1 января 2023 года принять меры по реализации названных указов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822885055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, александр лукашенко, белоруссия