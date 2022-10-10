МИД Польши рекомендовал соотечественникам покинуть Белоруссию
Министерство иностранных дел Польши рекомендовало соотечественникам покинуть Белоруссию
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши рекомендует соотечественникам покинуть Белоруссию.
"Гражданам Польской Республики, находящимся на территории Республики Беларусь, рекомендуется покинуть ее коммерческими и частными средствами", - говорится в сообщении.
Также гражданам Польши не рекомендуется совершать поездки в Белоруссию. "В связи с ростом напряженности, военными событиями в регионе, а также неоднократными случаями арестов польских граждан министерство иностранных дел не рекомендует польским гражданам совершать любые поездки в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.
МИД предупреждает, что "в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной".