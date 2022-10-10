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МИД Польши рекомендовал соотечественникам покинуть Белоруссию - РИА Новости, 10.10.2022
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МИД Польши рекомендовал соотечественникам покинуть Белоруссию
МИД Польши рекомендовал соотечественникам покинуть Белоруссию - РИА Новости, 10.10.2022
МИД Польши рекомендовал соотечественникам покинуть Белоруссию
Министерство иностранных дел Польши рекомендует соотечественникам покинуть Белоруссию. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:02
2022-10-10T19:02
в мире
польша
белоруссия
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ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши рекомендует соотечественникам покинуть Белоруссию.Также гражданам Польши не рекомендуется совершать поездки в Белоруссию. "В связи с ростом напряженности, военными событиями в регионе, а также неоднократными случаями арестов польских граждан министерство иностранных дел не рекомендует польским гражданам совершать любые поездки в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.МИД предупреждает, что "в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной".
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в мире, польша, белоруссия, мид польши
В мире, Польша, Белоруссия, МИД Польши
19:02 10.10.2022
 
МИД Польши рекомендовал соотечественникам покинуть Белоруссию

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало соотечественникам покинуть Белоруссию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши рекомендует соотечественникам покинуть Белоруссию.
"Гражданам Польской Республики, находящимся на территории Республики Беларусь, рекомендуется покинуть ее коммерческими и частными средствами", - говорится в сообщении.
Также гражданам Польши не рекомендуется совершать поездки в Белоруссию. "В связи с ростом напряженности, военными событиями в регионе, а также неоднократными случаями арестов польских граждан министерство иностранных дел не рекомендует польским гражданам совершать любые поездки в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.
МИД предупреждает, что "в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной".
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