https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822932525.html

МИД Польши рекомендовал соотечественникам покинуть Белоруссию

МИД Польши рекомендовал соотечественникам покинуть Белоруссию - РИА Новости, 10.10.2022

МИД Польши рекомендовал соотечественникам покинуть Белоруссию

Министерство иностранных дел Польши рекомендует соотечественникам покинуть Белоруссию. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:02

2022-10-10T19:02

2022-10-10T19:02

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ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши рекомендует соотечественникам покинуть Белоруссию.Также гражданам Польши не рекомендуется совершать поездки в Белоруссию. "В связи с ростом напряженности, военными событиями в регионе, а также неоднократными случаями арестов польских граждан министерство иностранных дел не рекомендует польским гражданам совершать любые поездки в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.МИД предупреждает, что "в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной".

https://ria.ru/20221010/polsha-1822801348.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, белоруссия, мид польши