https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822879057.html

Минобороны Белоруссии заявило об оборонительном характере планов армии

Минобороны Белоруссии заявило об оборонительном характере планов армии - РИА Новости, 10.10.2022

Минобороны Белоруссии заявило об оборонительном характере планов армии

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что планы белорусской армии носят оборонительный характер, но в случае агрессии против республики ответ будет... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:56

2022-10-10T16:56

2022-10-10T17:40

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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что планы белорусской армии носят оборонительный характер, но в случае агрессии против республики ответ будет мгновенным и жестким."Наши планы – это планы обороны. На случай, если нападать будут на нас. Если хоть один метр белорусской земли будет подвергнут агрессии. Как было сказано главнокомандующим (президентом Белоруссии – ред.), ответ будет мгновенным и жестким. Поэтому мы еще раз предостерегаем от провокаций. Вы не хотите с нами войны – мы не хотим ее тоже", - приводит пресс-служба министерства слова министра.Глава минобороны Белоруссии также предупредил Украину и соседние с республикой страны ЕС, что если они не будут предпринимать неправильные шаги, то и войны не будет."Мы фиксируем, что наши соседи, украинцы, озаботились сегодня тем, что со стороны вооруженных сил Республики Беларусь могут осуществляться агрессивные действия. Речь идет о продолжающихся вбросах информации о якобы готовящемся нападении с нашей стороны. У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас – мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги, значит, войны не будет", - подчеркнул Хренин.Обращаясь в белорусам, он повторил слова президента страны, что ситуация сегодня не настолько обострена, чтобы паниковать, поэтому каждый на своем месте должен спокойно заниматься своим делом. "Вооруженные Силы Республики Беларусь сделают все, чтобы обеспечить безопасность", - добавил глава минобороны.Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.

https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822762681.html

https://ria.ru/20221010/lukashenko-1822796350.html

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министерство обороны белоруссии, белоруссия, в мире, украина, евросоюз