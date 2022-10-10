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Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии - РИА Новости, 10.10.2022
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Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии
Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии - РИА Новости, 10.10.2022
Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках развертывания белорусско-российской региональной группировки войск заявил силовикам, что нужно принять и... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:32
2022-10-10T12:38
белоруссия
александр лукашенко
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках развертывания белорусско-российской региональной группировки войск заявил силовикам, что нужно принять и разместить российских военных.Ранее в понедельник Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в текущей обстановке договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней."Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки", - сказал Лукашенко на совещании, обращаясь к главе минобороны Белоруссии. Слова президента приводит его пресс-служба.
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821401344.html
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белоруссия, александр лукашенко, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Белоруссия, Александр Лукашенко, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
12:32 10.10.2022 (обновлено: 12:38 10.10.2022)
 
Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии

Лукашенко заявил, что в Белоруссию приедет "не одна тысяча" российских военных

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках развертывания белорусско-российской региональной группировки войск заявил силовикам, что нужно принять и разместить российских военных.
Ранее в понедельник Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в текущей обстановке договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.
"Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки", - сказал Лукашенко на совещании, обращаясь к главе минобороны Белоруссии. Слова президента приводит его пресс-служба.
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БелоруссияАлександр ЛукашенкоБезопасностьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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