https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822751976.html

Украина планирует нанести удар по Белоруссии, заявил Лукашенко

Украина планирует нанести удар по Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.10.2022

Украина планирует нанести удар по Белоруссии, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:13

2022-10-10T12:13

2022-10-10T12:13

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александр лукашенко

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МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел."Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Ну зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них - на северных? Ну зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел", - отметил президент Белоруссии.Данное заявление прозвучало на совещании с военными и силовиками, которое белорусский президент собрал в понедельник.Лукашенко считает, что к таким действиям Украину подталкивает Запад. "Их (официальный Киев – ред.) толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью", - сказал он.

https://ria.ru/20221010/agressiya-1822750227.html

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Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, россия, киев, украина, александр лукашенко, владимир путин