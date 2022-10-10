https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822751976.html
Украина планирует нанести удар по Белоруссии, заявил Лукашенко
Украина планирует нанести удар по Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.10.2022
Украина планирует нанести удар по Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:13
2022-10-10T12:13
2022-10-10T12:13
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александр лукашенко
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МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел."Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Ну зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них - на северных? Ну зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел", - отметил президент Белоруссии.Данное заявление прозвучало на совещании с военными и силовиками, которое белорусский президент собрал в понедельник.Лукашенко считает, что к таким действиям Украину подталкивает Запад. "Их (официальный Киев – ред.) толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью", - сказал он.
https://ria.ru/20221010/agressiya-1822750227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, киев, украина, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Белоруссия, Россия, Киев, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Украина планирует нанести удар по Белоруссии, заявил Лукашенко
Лукашенко назвал открытие Украиной фронта против Белоруссии безумием