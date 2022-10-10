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Украина планирует нанести удар по Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.10.2022
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Украина планирует нанести удар по Белоруссии, заявил Лукашенко
Украина планирует нанести удар по Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.10.2022
Украина планирует нанести удар по Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:13
2022-10-10T12:13
в мире
белоруссия
россия
киев
украина
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел."Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Ну зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них - на северных? Ну зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел", - отметил президент Белоруссии.Данное заявление прозвучало на совещании с военными и силовиками, которое белорусский президент собрал в понедельник.Лукашенко считает, что к таким действиям Украину подталкивает Запад. "Их (официальный Киев – ред.) толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью", - сказал он.
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в мире, белоруссия, россия, киев, украина, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Белоруссия, Россия, Киев, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин
12:13 10.10.2022
 
Украина планирует нанести удар по Белоруссии, заявил Лукашенко

Лукашенко назвал открытие Украиной фронта против Белоруссии безумием

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел.
"Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Ну зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них - на северных? Ну зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел", - отметил президент Белоруссии.
Данное заявление прозвучало на совещании с военными и силовиками, которое белорусский президент собрал в понедельник.
Лукашенко считает, что к таким действиям Украину подталкивает Запад. "Их (официальный Киев – ред.) толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью", - сказал он.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:08
Лукашенко: НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии
 
В миреБелоруссияРоссияКиевУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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