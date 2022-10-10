https://ria.ru/20221010/belgorod-1822733820.html

Женщина погибла в Белгородской области после украинского обстрела

Женщина погибла в Белгородской области после украинского обстрела - РИА Новости, 10.10.2022

Женщина погибла в Белгородской области после украинского обстрела

Женщина погибла в городе Шебекино Белгородской области после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:25

2022-10-10T11:25

2022-10-10T11:37

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

шебекино

россия

вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Женщина погибла в городе Шебекино Белгородской области после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ обстреляли Шебекино. Есть погибшие - женщина, 74 года с обширными осколочными ранениями. Есть разрушения, по предварительным данным повреждены 3 частных домовладения. Глава округа и оперативные службы находятся на месте", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Как сообщила накануне ФСБ России, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.

https://ria.ru/20221008/obstrel-1822433947.html

белгородская область

шебекино

россия

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Кирилл Волков

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, шебекино, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр