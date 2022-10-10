https://ria.ru/20221010/belgorod-1822733820.html
Женщина погибла в Белгородской области после украинского обстрела
Женщина погибла в Белгородской области после украинского обстрела - РИА Новости, 10.10.2022
Женщина погибла в Белгородской области после украинского обстрела
Женщина погибла в городе Шебекино Белгородской области после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:25
2022-10-10T11:25
2022-10-10T11:37
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
шебекино
россия
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Женщина погибла в городе Шебекино Белгородской области после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ обстреляли Шебекино. Есть погибшие - женщина, 74 года с обширными осколочными ранениями. Есть разрушения, по предварительным данным повреждены 3 частных домовладения. Глава округа и оперативные службы находятся на месте", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Как сообщила накануне ФСБ России, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.
https://ria.ru/20221008/obstrel-1822433947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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11:25 10.10.2022 (обновлено: 11:37 10.10.2022)
Женщина погибла в Белгородской области после украинского обстрела
Белгородские власти заявили о гибели женщины в Шебекино после обстрела со стороны Украины