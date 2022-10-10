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Женщина погибла в Белгородской области после украинского обстрела - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/belgorod-1822733820.html
Женщина погибла в Белгородской области после украинского обстрела
Женщина погибла в Белгородской области после украинского обстрела - РИА Новости, 10.10.2022
Женщина погибла в Белгородской области после украинского обстрела
Женщина погибла в городе Шебекино Белгородской области после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:25
2022-10-10T11:37
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
шебекино
россия
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Женщина погибла в городе Шебекино Белгородской области после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ обстреляли Шебекино. Есть погибшие - женщина, 74 года с обширными осколочными ранениями. Есть разрушения, по предварительным данным повреждены 3 частных домовладения. Глава округа и оперативные службы находятся на месте", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Как сообщила накануне ФСБ России, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.
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белгородская область
шебекино
россия
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, шебекино, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Шебекино, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:25 10.10.2022 (обновлено: 11:37 10.10.2022)
 
Женщина погибла в Белгородской области после украинского обстрела

Белгородские власти заявили о гибели женщины в Шебекино после обстрела со стороны Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Женщина погибла в городе Шебекино Белгородской области после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ обстреляли Шебекино. Есть погибшие - женщина, 74 года с обширными осколочными ранениями. Есть разрушения, по предварительным данным повреждены 3 частных домовладения. Глава округа и оперативные службы находятся на месте", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Как сообщила накануне ФСБ России, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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ВСУ обстреляли белгородское село Бирюч, ранена девушка
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковШебекиноРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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