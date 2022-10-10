Эксперт назвал особенность удара по объектам украинской инфраструктуры
Эксперт: сегодняшний удар по Украине характеризуется массовым применением дальней авиации
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Одной из особенностей сегодняшнего удара РФ по украинской инфраструктуре стало самое массовое применение стратегической авиации ВКС России за все время спецоперации, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"В ходе специальной военной операции наши самолеты дальней авиации – стратегические бомбардировщики – уже неоднократно применялись для нанесения ударов по объектам Украины с использованием крылатых ракет Х-101 и Х-555. При этом сегодняшний удар по украинской инфраструктуре, вероятно, стал самым массовым случаем применения дальней авиации ВКС РФ за все время СВО", - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что утром в понедельник был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
В свою очередь украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.