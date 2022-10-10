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Эксперт назвал особенность удара по объектам украинской инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/aviatsiya-1822878328.html
Эксперт назвал особенность удара по объектам украинской инфраструктуры
Эксперт назвал особенность удара по объектам украинской инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2022
Эксперт назвал особенность удара по объектам украинской инфраструктуры
Одной из особенностей сегодняшнего удара РФ по украинской инфраструктуре стало самое массовое применение стратегической авиации ВКС России за все время... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:55
2022-10-10T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
войска воздушно-космической обороны
игорь коротченко
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Одной из особенностей сегодняшнего удара РФ по украинской инфраструктуре стало самое массовое применение стратегической авиации ВКС России за все время спецоперации, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко."В ходе специальной военной операции наши самолеты дальней авиации – стратегические бомбардировщики – уже неоднократно применялись для нанесения ударов по объектам Украины с использованием крылатых ракет Х-101 и Х-555. При этом сегодняшний удар по украинской инфраструктуре, вероятно, стал самым массовым случаем применения дальней авиации ВКС РФ за все время СВО", - сказал он.Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что утром в понедельник был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.В свою очередь украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822793932.html
https://ria.ru/20221010/udary_infrastruktura-1822760102.html
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в мире, россия, украина, киев, войска воздушно-космической обороны, игорь коротченко, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Войска воздушно-космической обороны, Игорь Коротченко, Владимир Путин
16:55 10.10.2022
 
Эксперт назвал особенность удара по объектам украинской инфраструктуры

Эксперт: сегодняшний удар по Украине характеризуется массовым применением дальней авиации

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Одной из особенностей сегодняшнего удара РФ по украинской инфраструктуре стало самое массовое применение стратегической авиации ВКС России за все время спецоперации, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"В ходе специальной военной операции наши самолеты дальней авиации – стратегические бомбардировщики – уже неоднократно применялись для нанесения ударов по объектам Украины с использованием крылатых ракет Х-101 и Х-555. При этом сегодняшний удар по украинской инфраструктуре, вероятно, стал самым массовым случаем применения дальней авиации ВКС РФ за все время СВО", - сказал он.
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 13:56Специальная военная операция на Украине
Медведев прокомментировал удары по Украине
Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что утром в понедельник был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
В свою очередь украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Вчера, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВойска воздушно-космической обороныИгорь КоротченкоВладимир Путин
 
 
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