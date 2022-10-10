Аксенов назвал удары по инфраструктуре Украины новым этапом спецоперации
Глава Крыма Аксенов надеется, что удары по инфраструктуре Украины станут не разовой акцией
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Удары по украинской инфраструктуре не должны стать разовой акцией, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
"Это новый этап специальной военной операции. Я надеюсь, что это будет не разовая акция…Надо продолжать. Стратегия, которая выбрана на сегодняшнее утро, – правильная, если она будет продолжаться – все быстро закончится", – сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live".
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.