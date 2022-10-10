Власти Адыгеи поддержат семьи мобилизованных с детьми
Глава Адыгеи Кумпилов поручил оказать поддержку семьям мобилизованных с детьми
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, на территории объединенного военного комиссариата Перовского района Восточного административного округа города Москвы
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, на территории объединенного военного комиссариата Перовского района Восточного административного округа города Москвы. Архивное фото
КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов поручил оказать дополнительную поддержку семьям мобилизованных, для их детей отменят родительскую плату за посещение детских садов, а у школьников будет бесплатное горячее питание.
"Также дал поручение оказать дополнительную поддержку семьям мобилизованных ребят. Для их детей дошкольного возраста будет отменена родительская плата за посещение детских садов, а школьникам обеспечим бесплатное горячее питание", - отметил Кумпилов в своем Telegram-канале.
Ранее Кумпилов сообщил в Telegram-канале об оказании единовременной финансовой поддержки мобилизованным жителям региона в размере 100 тысяч рублей.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. По данным Минобороны России, в ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.