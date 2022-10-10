https://ria.ru/20221010/adygeya-1822963647.html

Власти Адыгеи поддержат семьи мобилизованных с детьми

Власти Адыгеи поддержат семьи мобилизованных с детьми - РИА Новости, 10.10.2022

Власти Адыгеи поддержат семьи мобилизованных с детьми

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов поручил оказать дополнительную поддержку семьям мобилизованных, для их детей отменят родительскую плату за посещение... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T21:52

2022-10-10T21:52

2022-10-10T21:52

специальная военная операция на украине

общество

мурат кумпилов

владимир путин

сергей шойгу

россия

республика адыгея

украина

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КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов поручил оказать дополнительную поддержку семьям мобилизованных, для их детей отменят родительскую плату за посещение детских садов, а у школьников будет бесплатное горячее питание.Ранее Кумпилов сообщил в Telegram-канале об оказании единовременной финансовой поддержки мобилизованным жителям региона в размере 100 тысяч рублей.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. По данным Минобороны России, в ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

республика адыгея

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, мурат кумпилов, владимир путин, сергей шойгу, россия, республика адыгея, украина, частичная мобилизация в россии