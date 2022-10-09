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Санкции нарушают право на жизнь граждан Зимбабве, заявил спикер нацсобрания - РИА Новости, 09.10.2022
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Санкции нарушают право на жизнь граждан Зимбабве, заявил спикер нацсобрания
Санкции нарушают право на жизнь граждан Зимбабве, заявил спикер нацсобрания - РИА Новости, 09.10.2022
Санкции нарушают право на жизнь граждан Зимбабве, заявил спикер нацсобрания
Санкции бесчеловечны, они нарушают право на жизнь граждан Зимбабве, заявил в интервью РИА новости Спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T10:37
2022-10-09T11:24
в мире
здоровье - общество
эммерсон мнангагва
зимбабве
оон
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Санкции бесчеловечны, они нарушают право на жизнь граждан Зимбабве, заявил в интервью РИА новости Спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.Он напомнил, что президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал к немедленному снятию всех санкций со своей страны."Мы хотели бы верить, что голос нашего президента был услышан громко и ясно. Эти санкции не просто противоречат международному праву… Они оказывают изнуряющее воздействие, потому что наши финансовые институты не могут получить доступ к источникам финансирования для экономического развития страны. И больше всего от этого страдают бедняки. В том числе потому, что правительство не имеет достаточно средств для импорта лекарств, чтобы обеспечить беднейшие слои населения", - сказал Муденда.Он отметил, что доступ к медицине, к здравоохранению - это одно из основополагающих прав человека, "это касается обеспечения права на жизнь". "В этой связи мы говорим, что санкции являются не просто незаконными, а полностью бесчеловечными, нарушающими права на жизнь населения Зимбабве", - подчеркнул Муденда.Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды &gt;&gt;
https://ria.ru/20221009/zimbabve-1822573803.html
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в мире, здоровье - общество, эммерсон мнангагва, зимбабве, оон
В мире, Здоровье - Общество, Эммерсон Мнангагва, Зимбабве, ООН
10:37 09.10.2022 (обновлено: 11:24 09.10.2022)
 
Санкции нарушают право на жизнь граждан Зимбабве, заявил спикер нацсобрания

Спикер нацсобрания Муденда: санкции нарушают право на жизнь граждан Зимбабве

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииСпикер Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда
Спикер Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Спикер Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Санкции бесчеловечны, они нарушают право на жизнь граждан Зимбабве, заявил в интервью РИА новости Спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.
Он напомнил, что президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал к немедленному снятию всех санкций со своей страны.
"Мы хотели бы верить, что голос нашего президента был услышан громко и ясно. Эти санкции не просто противоречат международному праву… Они оказывают изнуряющее воздействие, потому что наши финансовые институты не могут получить доступ к источникам финансирования для экономического развития страны. И больше всего от этого страдают бедняки. В том числе потому, что правительство не имеет достаточно средств для импорта лекарств, чтобы обеспечить беднейшие слои населения", - сказал Муденда.
Он отметил, что доступ к медицине, к здравоохранению - это одно из основополагающих прав человека, "это касается обеспечения права на жизнь". "В этой связи мы говорим, что санкции являются не просто незаконными, а полностью бесчеловечными, нарушающими права на жизнь населения Зимбабве", - подчеркнул Муденда.
Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды >>
Спикер Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
10:28
Зимбабве заинтересовано в инвестициях России, заявил спикер нацсобрания
 
В миреЗдоровье - ОбществоЭммерсон МнангагваЗимбабвеООН
 
 
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