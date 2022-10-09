https://ria.ru/20221009/zimbabve-1822574753.html

Санкции нарушают право на жизнь граждан Зимбабве, заявил спикер нацсобрания

Санкции нарушают право на жизнь граждан Зимбабве, заявил спикер нацсобрания - РИА Новости, 09.10.2022

Санкции нарушают право на жизнь граждан Зимбабве, заявил спикер нацсобрания

Санкции бесчеловечны, они нарушают право на жизнь граждан Зимбабве, заявил в интервью РИА новости Спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T10:37

2022-10-09T10:37

2022-10-09T11:24

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эммерсон мнангагва

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Санкции бесчеловечны, они нарушают право на жизнь граждан Зимбабве, заявил в интервью РИА новости Спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.Он напомнил, что президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал к немедленному снятию всех санкций со своей страны."Мы хотели бы верить, что голос нашего президента был услышан громко и ясно. Эти санкции не просто противоречат международному праву… Они оказывают изнуряющее воздействие, потому что наши финансовые институты не могут получить доступ к источникам финансирования для экономического развития страны. И больше всего от этого страдают бедняки. В том числе потому, что правительство не имеет достаточно средств для импорта лекарств, чтобы обеспечить беднейшие слои населения", - сказал Муденда.Он отметил, что доступ к медицине, к здравоохранению - это одно из основополагающих прав человека, "это касается обеспечения права на жизнь". "В этой связи мы говорим, что санкции являются не просто незаконными, а полностью бесчеловечными, нарушающими права на жизнь населения Зимбабве", - подчеркнул Муденда.Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды >>

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в мире, здоровье - общество, эммерсон мнангагва, зимбабве, оон