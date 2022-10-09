https://ria.ru/20221009/zerno-1822597399.html

В Татарстане намолотили более 5,3 миллиона тонн зерна

В Татарстане намолотили более 5,3 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 09.10.2022

В Татарстане намолотили более 5,3 миллиона тонн зерна

Земледельцы Татарстана завершили уборку зерновых культур, намолочено более 5,3 миллиона тонн зерна, сообщает пресс-служба президента республики. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:02

2022-10-09T14:02

2022-10-09T14:02

республика татарстан

экономика

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 9 окт – РИА Новости. Земледельцы Татарстана завершили уборку зерновых культур, намолочено более 5,3 миллиона тонн зерна, сообщает пресс-служба президента республики."В текущем году намолочено 5,33 миллиона тонн, в весе после доработки это свыше 5 миллионов тонн зерна", - говорится в сообщении по итогам совещания в правительстве Татарстана.Уборка сельскохозяйственных культур продолжается. Предстоит убрать рапс на площади 16,9 тысячи гектаров (12% площадей), сахарную свеклу – на 24,3 тысячи гектаров (49%), картофель – на 1,9 тысячи гектаров (42%), другие овощи – на 1,3 тысячи гектаров (52%). Также аграрии приступили к уборке кукурузы на зерно и подсолнечника.В настоящее время накопано 909,6 тысячи тонн сахарной свеклы с урожайностью 354 центнера с гектара. На сахарные заводы завезено 510 тысяч тонн сахарной свеклы, переработано 350 тысяч тонн. Произведено 54,8 тысячи тонн сахара нового урожая. Всего ожидается произвести около 250 тысяч тонн сахарного песка.Убрано более половины площадей картофеля. Валовый сбор составляет 78,6 тысячи тонн при средней урожайности в 293 центнера с гектара. Из 2,5 тысячи гектаров овощей убрано 1,2 тысячи гектаров, собрано 20 тысяч тонн урожая. Часть собранного урожая поставляется в торговые сети республики и реализуется на субботних ярмарках.По итогам 2021 года, когда большинство районов Татарстана подверглись засухе, в республике намолотили 2,3 миллиона тонн зерна. В 2020 году хлеборобы Татарстана собрали лучший за последние 12 лет урожай - более 5,3 миллиона тонн зерна.

https://ria.ru/20221005/eksport-1821750833.html

https://ria.ru/20220927/zerno-1819761865.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, республика татарстан (татарстан)