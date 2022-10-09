Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане намолотили более 5,3 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 09.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20221009/zerno-1822597399.html
В Татарстане намолотили более 5,3 миллиона тонн зерна
В Татарстане намолотили более 5,3 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 09.10.2022
В Татарстане намолотили более 5,3 миллиона тонн зерна
Земледельцы Татарстана завершили уборку зерновых культур, намолочено более 5,3 миллиона тонн зерна, сообщает пресс-служба президента республики. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:02
2022-10-09T14:02
республика татарстан
экономика
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817070088_0:154:3053:1871_1920x0_80_0_0_2b00cb9b412b66f13d348a294f41f8ae.jpg
КАЗАНЬ, 9 окт – РИА Новости. Земледельцы Татарстана завершили уборку зерновых культур, намолочено более 5,3 миллиона тонн зерна, сообщает пресс-служба президента республики."В текущем году намолочено 5,33 миллиона тонн, в весе после доработки это свыше 5 миллионов тонн зерна", - говорится в сообщении по итогам совещания в правительстве Татарстана.Уборка сельскохозяйственных культур продолжается. Предстоит убрать рапс на площади 16,9 тысячи гектаров (12% площадей), сахарную свеклу – на 24,3 тысячи гектаров (49%), картофель – на 1,9 тысячи гектаров (42%), другие овощи – на 1,3 тысячи гектаров (52%). Также аграрии приступили к уборке кукурузы на зерно и подсолнечника.В настоящее время накопано 909,6 тысячи тонн сахарной свеклы с урожайностью 354 центнера с гектара. На сахарные заводы завезено 510 тысяч тонн сахарной свеклы, переработано 350 тысяч тонн. Произведено 54,8 тысячи тонн сахара нового урожая. Всего ожидается произвести около 250 тысяч тонн сахарного песка.Убрано более половины площадей картофеля. Валовый сбор составляет 78,6 тысячи тонн при средней урожайности в 293 центнера с гектара. Из 2,5 тысячи гектаров овощей убрано 1,2 тысячи гектаров, собрано 20 тысяч тонн урожая. Часть собранного урожая поставляется в торговые сети республики и реализуется на субботних ярмарках.По итогам 2021 года, когда большинство районов Татарстана подверглись засухе, в республике намолотили 2,3 миллиона тонн зерна. В 2020 году хлеборобы Татарстана собрали лучший за последние 12 лет урожай - более 5,3 миллиона тонн зерна.
https://ria.ru/20221005/eksport-1821750833.html
https://ria.ru/20220927/zerno-1819761865.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817070088_50:0:2750:2025_1920x0_80_0_0_065000bb88d9de0d4ce8cd5e1fdfa9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Республика Татарстан (Татарстан)
14:02 09.10.2022
 
В Татарстане намолотили более 5,3 миллиона тонн зерна

В Татарстане завершили уборку урожая, намолочено более 5,3 миллиона тонн зерна

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 9 окт – РИА Новости. Земледельцы Татарстана завершили уборку зерновых культур, намолочено более 5,3 миллиона тонн зерна, сообщает пресс-служба президента республики.
"В текущем году намолочено 5,33 миллиона тонн, в весе после доработки это свыше 5 миллионов тонн зерна", - говорится в сообщении по итогам совещания в правительстве Татарстана.
Погрузка зерна - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 16:43
Патрушев оценил объем экспорта зерна в этом году
Уборка сельскохозяйственных культур продолжается. Предстоит убрать рапс на площади 16,9 тысячи гектаров (12% площадей), сахарную свеклу – на 24,3 тысячи гектаров (49%), картофель – на 1,9 тысячи гектаров (42%), другие овощи – на 1,3 тысячи гектаров (52%). Также аграрии приступили к уборке кукурузы на зерно и подсолнечника.
В настоящее время накопано 909,6 тысячи тонн сахарной свеклы с урожайностью 354 центнера с гектара. На сахарные заводы завезено 510 тысяч тонн сахарной свеклы, переработано 350 тысяч тонн. Произведено 54,8 тысячи тонн сахара нового урожая. Всего ожидается произвести около 250 тысяч тонн сахарного песка.
Убрано более половины площадей картофеля. Валовый сбор составляет 78,6 тысячи тонн при средней урожайности в 293 центнера с гектара. Из 2,5 тысячи гектаров овощей убрано 1,2 тысячи гектаров, собрано 20 тысяч тонн урожая. Часть собранного урожая поставляется в торговые сети республики и реализуется на субботних ярмарках.
По итогам 2021 года, когда большинство районов Татарстана подверглись засухе, в республике намолотили 2,3 миллиона тонн зерна. В 2020 году хлеборобы Татарстана собрали лучший за последние 12 лет урожай - более 5,3 миллиона тонн зерна.
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 13:18
Россия закроет свои потребности по зерну, заверил Путин
 
Республика ТатарстанЭкономикаРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала