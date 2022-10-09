https://ria.ru/20221009/zerno-1822587539.html

Из украинских портов вышли еще 13 судов с зерном

Из украинских портов вышли еще 13 судов с зерном - РИА Новости, 09.10.2022

Из украинских портов вышли еще 13 судов с зерном

Еще 13 судов с более чем 200 тысячами тонн агропродукции вышли из украинских портов в воскресенье в рамках зерновой сделки, сообщили в министерстве... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T12:31

2022-10-09T12:31

2022-10-09T12:31

экономика

украина

министерство инфраструктуры украины

одесса

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Еще 13 судов с более чем 200 тысячами тонн агропродукции вышли из украинских портов в воскресенье в рамках зерновой сделки, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины."Девятого октября из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" вышли 13 судов с 230,7 тысячи тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы… С начала работы "зернового коридора" 305 судов экспортировали 6,8 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", - говорится в сообщении мининфраструктуры в Telegram-канале.В Стамбуле 22 июля были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, министерство инфраструктуры украины, одесса