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Из украинских портов вышли еще 13 судов с зерном - РИА Новости, 09.10.2022
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Из украинских портов вышли еще 13 судов с зерном
Из украинских портов вышли еще 13 судов с зерном - РИА Новости, 09.10.2022
Из украинских портов вышли еще 13 судов с зерном
Еще 13 судов с более чем 200 тысячами тонн агропродукции вышли из украинских портов в воскресенье в рамках зерновой сделки, сообщили в министерстве... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T12:31
2022-10-09T12:31
экономика
украина
министерство инфраструктуры украины
одесса
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Еще 13 судов с более чем 200 тысячами тонн агропродукции вышли из украинских портов в воскресенье в рамках зерновой сделки, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины."Девятого октября из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" вышли 13 судов с 230,7 тысячи тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы… С начала работы "зернового коридора" 305 судов экспортировали 6,8 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", - говорится в сообщении мининфраструктуры в Telegram-канале.В Стамбуле 22 июля были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
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экономика, украина, министерство инфраструктуры украины, одесса
Экономика, Украина, Министерство инфраструктуры Украины, Одесса
12:31 09.10.2022
 
Из украинских портов вышли еще 13 судов с зерном

Мининфраструктуры Украины заявило об отправке еще 13 судов с зерном по продуктовой сделке

© AP Photo / Nina LyashonokСухогруз с пшеницей выходит из украинского порта Южный
Сухогруз с пшеницей выходит из украинского порта Южный - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз с пшеницей выходит из украинского порта Южный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Еще 13 судов с более чем 200 тысячами тонн агропродукции вышли из украинских портов в воскресенье в рамках зерновой сделки, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.
"Девятого октября из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" вышли 13 судов с 230,7 тысячи тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы… С начала работы "зернового коридора" 305 судов экспортировали 6,8 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", - говорится в сообщении мининфраструктуры в Telegram-канале.
В Стамбуле 22 июля были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября, 11:46Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделке
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ЭкономикаУкраинаМинистерство инфраструктуры УкраиныОдесса
 
 
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