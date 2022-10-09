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Турки отметили важную деталь в поведении Зеленского после слов Путина - РИА Новости, 09.10.2022
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Турки отметили важную деталь в поведении Зеленского после слов Путина
Турки отметили важную деталь в поведении Зеленского после слов Путина - РИА Новости, 09.10.2022
Турки отметили важную деталь в поведении Зеленского после слов Путина
Читатели турецкого издания Haber 7 активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что слова российского лидера Владимира Путина о... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T12:29
2022-10-09T13:27
владимир зеленский
владимир путин
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что слова российского лидера Владимира Путина о ядерном оружии представляют риск для всей планеты. "Наконец Зеленский реально зачесался. Ведь все из-за его ошибок", — написал один из комментаторов. "Жалко Зеленского, США не только помогают оружием, но и тайно связываются с Россией", — заявил другой. "Единственный выход здесь — оттолкнуть США. Они могут начать войну где угодно", — добавил третий. "США используют Запад как пешку против России. Он сильно пострадает из-за их действий", — возмутился пользователь. "Если так, то почему вы продолжаете провоцировать этот конфликт? Правильный выбор — это пойти на компромисс с Россией", — заключил читатель. На этой неделе Зеленский заявил в интервью BBC, что "российские угрозы представляют собой риск для всей планеты", и призвал "применить превентивные пинки", под которыми имел в виду санкции.В конце сентября в обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
https://ria.ru/20221009/zelenskiy-1822570256.html
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владимир зеленский, владимир путин, в мире, россия, украина
Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире, Россия, Украина
12:29 09.10.2022 (обновлено: 13:27 09.10.2022)
 
Турки отметили важную деталь в поведении Зеленского после слов Путина

Читатели Haber7 отметили деталь в поведении Зеленского после слов Путина о ядерной угрозе

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что слова российского лидера Владимира Путина о ядерном оружии представляют риск для всей планеты.
"Наконец Зеленский реально зачесался. Ведь все из-за его ошибок", — написал один из комментаторов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
09:44
Заявление Зеленского взбесило США, пишут СМИ
"Жалко Зеленского, США не только помогают оружием, но и тайно связываются с Россией", — заявил другой.
"Единственный выход здесь — оттолкнуть США. Они могут начать войну где угодно", — добавил третий.
"США используют Запад как пешку против России. Он сильно пострадает из-за их действий", — возмутился пользователь.
"Если так, то почему вы продолжаете провоцировать этот конфликт? Правильный выбор — это пойти на компромисс с Россией", — заключил читатель.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
11:32
Трамп назвал неожиданного виновного в начале конфликта на Украине
На этой неделе Зеленский заявил в интервью BBC, что "российские угрозы представляют собой риск для всей планеты", и призвал "применить превентивные пинки", под которыми имел в виду санкции.

В конце сентября в обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
03:19
У США заканчиваются боеприпасы для Украины
 
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