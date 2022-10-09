https://ria.ru/20221009/zelenskiy-1822587402.html

Турки отметили важную деталь в поведении Зеленского после слов Путина

Турки отметили важную деталь в поведении Зеленского после слов Путина - РИА Новости, 09.10.2022

Турки отметили важную деталь в поведении Зеленского после слов Путина

Читатели турецкого издания Haber 7 активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что слова российского лидера Владимира Путина о... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T12:29

2022-10-09T12:29

2022-10-09T13:27

владимир зеленский

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украина

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что слова российского лидера Владимира Путина о ядерном оружии представляют риск для всей планеты. "Наконец Зеленский реально зачесался. Ведь все из-за его ошибок", — написал один из комментаторов. "Жалко Зеленского, США не только помогают оружием, но и тайно связываются с Россией", — заявил другой. "Единственный выход здесь — оттолкнуть США. Они могут начать войну где угодно", — добавил третий. "США используют Запад как пешку против России. Он сильно пострадает из-за их действий", — возмутился пользователь. "Если так, то почему вы продолжаете провоцировать этот конфликт? Правильный выбор — это пойти на компромисс с Россией", — заключил читатель. На этой неделе Зеленский заявил в интервью BBC, что "российские угрозы представляют собой риск для всей планеты", и призвал "применить превентивные пинки", под которыми имел в виду санкции.В конце сентября в обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20221009/zelenskiy-1822570256.html

https://ria.ru/20221009/tramp-1822580158.html

https://ria.ru/20221009/himars-1822555024.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

владимир зеленский, владимир путин, в мире, россия, украина