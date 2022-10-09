https://ria.ru/20221009/zaporozhe-1822550703.html

В Запорожье заявили о разрушениях в результате обстрела

В Запорожье заявили о разрушениях в результате обстрела - РИА Новости, 09.10.2022

В Запорожье заявили о разрушениях в результате обстрела

Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации (ОВА) Александр Старух в субботу сообщил, что Запорожье под обстрелами. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T00:19

2022-10-09T00:19

2022-10-09T00:34

специальная военная операция на украине

владимир рогов

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации (ОВА) Александр Старух в субботу сообщил, что Запорожье под обстрелами."Очередная атака! Высокая вероятность повторных атак", - написал Старух в своем Telegram-канале.Он призвал граждан оставаться в укрытиях.В свою очередь, секретарь Запорожской ОВА Анатолий Куртев сообщил, что предварительно, в результате обстрелов разрушения испытала инфраструктура города. Более подробная информация выясняется, написал он в Telegram-канале.По последним данным, украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожской области, бьют по инфраструктуре, сообщил ранее врио губернатора запорожской области Евгений Балицкий.На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.Как ранее заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов, в Запорожской области будет возвращен контроль над всей административной границей, украинской армии на территории региона не будетПрезидент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.

https://ria.ru/20220930/obstrel-1820535874.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220811/obstrel-1808940992.html

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запорожская область

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владимир рогов, владимир путин, запорожье, запорожская область, россия