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В Запорожье заявили о разрушениях в результате обстрела - РИА Новости, 09.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/zaporozhe-1822550703.html
В Запорожье заявили о разрушениях в результате обстрела
В Запорожье заявили о разрушениях в результате обстрела - РИА Новости, 09.10.2022
В Запорожье заявили о разрушениях в результате обстрела
Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации (ОВА) Александр Старух в субботу сообщил, что Запорожье под обстрелами. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T00:19
2022-10-09T00:34
специальная военная операция на украине
владимир рогов
владимир путин
запорожье
запорожская область
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации (ОВА) Александр Старух в субботу сообщил, что Запорожье под обстрелами."Очередная атака! Высокая вероятность повторных атак", - написал Старух в своем Telegram-канале.Он призвал граждан оставаться в укрытиях.В свою очередь, секретарь Запорожской ОВА Анатолий Куртев сообщил, что предварительно, в результате обстрелов разрушения испытала инфраструктура города. Более подробная информация выясняется, написал он в Telegram-канале.По последним данным, украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожской области, бьют по инфраструктуре, сообщил ранее врио губернатора запорожской области Евгений Балицкий.На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.Как ранее заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов, в Запорожской области будет возвращен контроль над всей административной границей, украинской армии на территории региона не будетПрезидент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.
https://ria.ru/20220930/obstrel-1820535874.html
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владимир рогов, владимир путин, запорожье, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Владимир Путин, Запорожье, Запорожская область, Россия
00:19 09.10.2022 (обновлено: 00:34 09.10.2022)
 
В Запорожье заявили о разрушениях в результате обстрела

Секретарь Запорожской ОВА Куртев заявил об обстрелах инфраструктуры города

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье, Украина
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации (ОВА) Александр Старух в субботу сообщил, что Запорожье под обстрелами.
"Очередная атака! Высокая вероятность повторных атак", - написал Старух в своем Telegram-канале.
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Он призвал граждан оставаться в укрытиях.
В свою очередь, секретарь Запорожской ОВА Анатолий Куртев сообщил, что предварительно, в результате обстрелов разрушения испытала инфраструктура города. Более подробная информация выясняется, написал он в Telegram-канале.
По последним данным, украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожской области, бьют по инфраструктуре, сообщил ранее врио губернатора запорожской области Евгений Балицкий.
На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Как ранее заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов, в Запорожской области будет возвращен контроль над всей административной границей, украинской армии на территории региона не будет
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговВладимир ПутинЗапорожьеЗапорожская областьРоссия
 
 
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