00:19 09.10.2022 (обновлено: 00:34 09.10.2022)
В Запорожье заявили о разрушениях в результате обстрела
Секретарь Запорожской ОВА Куртев заявил об обстрелах инфраструктуры города
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации (ОВА) Александр Старух в субботу сообщил, что Запорожье под обстрелами.
"Очередная атака! Высокая вероятность повторных атак", - написал Старух в своем Telegram-канале.
Он призвал граждан оставаться в укрытиях.
В свою очередь, секретарь Запорожской ОВА Анатолий Куртев сообщил, что предварительно, в результате обстрелов разрушения испытала инфраструктура города. Более подробная информация выясняется, написал он в Telegram-канале.
По последним данным, украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожской области, бьют по инфраструктуре, сообщил ранее врио губернатора запорожской области Евгений Балицкий.
На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Как ранее заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов, в Запорожской области будет возвращен контроль над всей административной границей, украинской армии на территории региона не будет
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.