Власти оценили риск штурма Запорожской АЭС украинскими войсками
Член ВГА Рогов назвал риски штурма Запорожской АЭС украинскими войсками высокими
© Фото пресс-службы администрации ЭнергодараПоследствия обстрела Запорожской АЭС
© Фото пресс-службы администрации Энергодара
Последствия обстрела Запорожской АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Вероятность осуществления штурма Запорожской АЭС украинскими спецназовцами и десантом остается высокой, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что украинские войска повредили последнюю линию электропередач, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Станция перешла на работу дизель-генераторов для охлаждения остановленных энергоблоков и других технологических процессов.
"Здесь есть большие риски по поводу штурма (АЭС). Они были и остаются. Учения (украинскими войсками) проводились, мне известно как минимум о трех учениях во второй половине сентября. С учетом того, что свыше 450 человек (украинских спецназовцев) находятся в полной подготовке, десятки скоростных катеров подготовлены и десятки скоростных понтонных переправ, которые сами передвигаются через водные преграды - все это сделано не для того, чтобы устраивать соревнования по водным видам спорта", - сказал Рогов в эфире радио КП.
Интенсивность обстрелов территории АЭС не сокращается, сказал он. В результате последних повреждена последняя ЛЭП, которая соединяла АЭС с территорией, подконтрольной Киеву.
Президент РФ Владимир Путин ранее своим указом поручил передать ЗАЭС под управление России.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.