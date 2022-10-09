https://ria.ru/20221009/zaes-1822599635.html

Власти оценили риск штурма Запорожской АЭС украинскими войсками

Власти оценили риск штурма Запорожской АЭС украинскими войсками - РИА Новости, 09.10.2022

Власти оценили риск штурма Запорожской АЭС украинскими войсками

Вероятность осуществления штурма Запорожской АЭС украинскими спецназовцами и десантом остается высокой, заявил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:15

2022-10-09T14:15

2022-10-09T14:15

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

запорожская аэс

энергодар

владимир рогов

вооруженные силы украины

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Вероятность осуществления штурма Запорожской АЭС украинскими спецназовцами и десантом остается высокой, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска повредили последнюю линию электропередач, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Станция перешла на работу дизель-генераторов для охлаждения остановленных энергоблоков и других технологических процессов."Здесь есть большие риски по поводу штурма (АЭС). Они были и остаются. Учения (украинскими войсками) проводились, мне известно как минимум о трех учениях во второй половине сентября. С учетом того, что свыше 450 человек (украинских спецназовцев) находятся в полной подготовке, десятки скоростных катеров подготовлены и десятки скоростных понтонных переправ, которые сами передвигаются через водные преграды - все это сделано не для того, чтобы устраивать соревнования по водным видам спорта", - сказал Рогов в эфире радио КП.Интенсивность обстрелов территории АЭС не сокращается, сказал он. В результате последних повреждена последняя ЛЭП, которая соединяла АЭС с территорией, подконтрольной Киеву.Президент РФ Владимир Путин ранее своим указом поручил передать ЗАЭС под управление России.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221008/zaes-1822482159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, владимир рогов, вооруженные силы украины, общество