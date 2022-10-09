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Власти оценили риск штурма Запорожской АЭС украинскими войсками - РИА Новости, 09.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/zaes-1822599635.html
Власти оценили риск штурма Запорожской АЭС украинскими войсками
Власти оценили риск штурма Запорожской АЭС украинскими войсками - РИА Новости, 09.10.2022
Власти оценили риск штурма Запорожской АЭС украинскими войсками
Вероятность осуществления штурма Запорожской АЭС украинскими спецназовцами и десантом остается высокой, заявил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:15
2022-10-09T14:15
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
владимир рогов
вооруженные силы украины
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Вероятность осуществления штурма Запорожской АЭС украинскими спецназовцами и десантом остается высокой, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска повредили последнюю линию электропередач, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Станция перешла на работу дизель-генераторов для охлаждения остановленных энергоблоков и других технологических процессов."Здесь есть большие риски по поводу штурма (АЭС). Они были и остаются. Учения (украинскими войсками) проводились, мне известно как минимум о трех учениях во второй половине сентября. С учетом того, что свыше 450 человек (украинских спецназовцев) находятся в полной подготовке, десятки скоростных катеров подготовлены и десятки скоростных понтонных переправ, которые сами передвигаются через водные преграды - все это сделано не для того, чтобы устраивать соревнования по водным видам спорта", - сказал Рогов в эфире радио КП.Интенсивность обстрелов территории АЭС не сокращается, сказал он. В результате последних повреждена последняя ЛЭП, которая соединяла АЭС с территорией, подконтрольной Киеву.Президент РФ Владимир Путин ранее своим указом поручил передать ЗАЭС под управление России.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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запорожская область
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россия, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, владимир рогов, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Общество
14:15 09.10.2022
 
Власти оценили риск штурма Запорожской АЭС украинскими войсками

Член ВГА Рогов назвал риски штурма Запорожской АЭС украинскими войсками высокими

© Фото пресс-службы администрации ЭнергодараПоследствия обстрела Запорожской АЭС
Последствия обстрела Запорожской АЭС
© Фото пресс-службы администрации Энергодара
Последствия обстрела Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Вероятность осуществления штурма Запорожской АЭС украинскими спецназовцами и десантом остается высокой, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что украинские войска повредили последнюю линию электропередач, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Станция перешла на работу дизель-генераторов для охлаждения остановленных энергоблоков и других технологических процессов.
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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"Здесь есть большие риски по поводу штурма (АЭС). Они были и остаются. Учения (украинскими войсками) проводились, мне известно как минимум о трех учениях во второй половине сентября. С учетом того, что свыше 450 человек (украинских спецназовцев) находятся в полной подготовке, десятки скоростных катеров подготовлены и десятки скоростных понтонных переправ, которые сами передвигаются через водные преграды - все это сделано не для того, чтобы устраивать соревнования по водным видам спорта", - сказал Рогов в эфире радио КП.
Интенсивность обстрелов территории АЭС не сокращается, сказал он. В результате последних повреждена последняя ЛЭП, которая соединяла АЭС с территорией, подконтрольной Киеву.
Президент РФ Владимир Путин ранее своим указом поручил передать ЗАЭС под управление России.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСЭнергодарВладимир РоговВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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