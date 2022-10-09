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Процедура выборов президента Австрии

Процедура выборов президента Австрии - РИА Новости, 09.10.2022

Процедура выборов президента Австрии

Согласно Конституции Австрии, глава государства – Федеральный президент – наделен достаточно ограниченными, в основном представительскими полномочиями. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T00:48

2022-10-09T00:48

2022-10-09T00:48

справки

австрия

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Согласно Конституции Австрии, глава государства – Федеральный президент – наделен достаточно ограниченными, в основном представительскими полномочиями. Президент Австрии избирается всенародным голосованием на шесть лет не более чем на два срока подряд. Конституция закрепляет принцип несовместимости поста Федерального президента с какой-либо иной публичной должностью. Федеральный президент в течение своей служебной деятельности не может входить в состав какого-либо представительного органа и заниматься какой-либо иной профессиональной деятельностью.Согласно закону "О выборах президента", выборы федерального президента назначаются федеральным правительством и проводятся в воскресенье или в день государственного праздника.Право голоса имеют граждане Австрии, которым на момент выборов исполнилось 16 лет.Лица, имеющие право голоса, должны быть внесены в списки избирателей, которые составляются перед каждыми выборами федерального президента.Федеральным президентом может быть избран гражданин Австрии, достигший на день выборов 35-летнего возраста. Кандидатуры на выборах Федерального президента должны быть представлены в федеральный избирательный орган не позднее 17.00 37-го дня до даты выборов.К предложению о выдвижении должны прилагаться заявления о поддержке не менее чем от шести тысяч избирателей, подписанные собственноручно. Необходимо также внести избирательный залог в размере 3,6 тысячи евро.Список кандидатов на выборах президента Австрии должен быть опубликован не позднее, чем на 31-й день до даты выборов.Для проведения выборов федеральная территория делится на девять земельных избирательных округов, каждая земля образует один такой округ. Каждый административный район и каждый город с собственным статутом представляет собой избирательный район (Stimmbezirk). В городе Вене каждый муниципальный район также является избирательным районом.Каждый избиратель за две недели до выборов получает по почте "официальную информацию о выборах" (Amtliche Wahlinformation), где, помимо важных сведений о порядке проведения выборов, указывается адрес избирательного участка, где он сможет оставить свой голос. Тот, кто не может проголосовать в своем избирательном участке, может получить открепительное удостоверение (о получении нужно ходатайствовать заранее) и проголосовать в любом избирательном участке на территории Австрии или по почте. Проголосовать по почте можно сразу после получения открепительного удостоверения. Для этого избиратель должен положить собственноручно заполненный избирательный бюллетень в конверт, запечатать его и поместить вместе с открепительным удостоверением в официальный почтовый конверт. Затем он должен на почтовом конверте собственноручно написать, что заполнил избирательный бюллетень лично, тайно и без влияния, заклеить конверт и своевременно отправить по почте в соответствующую участковую избирательную комиссию в Австрии или сдать в день выборов на любом избирательном участке в Австрии. Для участия в голосовании необходимо иметь при себе удостоверение личности (паспорт, водительское удостоверение, студенческий билет). Тот, кто хочет проголосовать с помощью открепительного талона на избирательном участке, должен обязательно взять его с собой. На избирательном участке каждый избиратель получает избирательный бюллетень и конверт для голосования. В кабинке для голосования избиратель помещает заполненный бюллетень в конверт для голосования и запечатывает его. Конверт опускается в урну для голосования.На избирательных участках избирателям рекомендуется соблюдать правила по предотвращению распространения COVID-19. Бюллетень следует заполнять личной шариковой ручкой.В том случае, если избиратель не может заполнить бюллетень для голосования без посторонней помощи, он может попросить о помощи своего сопровождающего. Слепые и слабовидящие люди могут взять в кабину для голосования собаку-поводыря. Выборы Федерального президента проходят по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства. Федеральная избирательная комиссия объявляет избранным того кандидата, который получил более половины всех действительных голосов избирателей. Если ни один кандидат не получил такого количества голосов, то в пятое воскресенье после первого тура голосования проводится второй тур, куда выходят два кандидата, набравшие относительное большинство голосов в первом туре. Если количество голосов одинаково, участников второго тура определяют по жребию. Во втором туре побеждает кандидат, набравший большее число голосов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

австрия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, австрия