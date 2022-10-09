https://ria.ru/20221009/vsu-1822602763.html

Два батальона ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении 30% бойцов

Два батальона ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении 30% бойцов - РИА Новости, 09.10.2022

Два батальона ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении 30% бойцов

Значительные потери в живой силе и технике не позволили украинским войскам предпринять масштабные наступательные действия на Николаево-Криворожском направлении, РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:42

2022-10-09T14:42

2022-10-09T15:51

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Значительные потери в живой силе и технике не позволили украинским войскам предпринять масштабные наступательные действия на Николаево-Криворожском направлении, заявили журналистам в Минобороны."По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности", — говорится в сводке.Так, в районе Новой Каменки удары российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвали попытку противника сосредоточить войска. Кроме того, российская армия нанесла поражение еще пяти украинским колоннам в районах сел Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка. ВСУ потеряли на этом направлении более 80 человек, два танка, 22 боевые бронемашины, семь БМП, польскую самоходку "Краб", две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля. На Андреевском направлении российские войска отразили атаки двух украинских мотопехотных рот под Белогоркой и Давыдовым Бродом. Там уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 бронемашин и три автомобиля. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 человек, три танка, более 40 бронемашин, три орудия и семь автомобилей.Помимо этого, российские войска отбили атаки противника на Луганском направлении — там украинская армия потеряла более 120 бойцов. Безуспешными оказались атаки ВСУ и на Запорожском направлении — там уничтожено около 100 военнослужащих. На Краснолиманском направлении украинские военные вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали, добавили в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.

https://ria.ru/20221009/vsu-1822575975.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины