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Два батальона ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении 30% бойцов - РИА Новости, 09.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/vsu-1822602763.html
Два батальона ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении 30% бойцов
Два батальона ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении 30% бойцов - РИА Новости, 09.10.2022
Два батальона ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении 30% бойцов
Значительные потери в живой силе и технике не позволили украинским войскам предпринять масштабные наступательные действия на Николаево-Криворожском направлении, РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:42
2022-10-09T15:51
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Значительные потери в живой силе и технике не позволили украинским войскам предпринять масштабные наступательные действия на Николаево-Криворожском направлении, заявили журналистам в Минобороны."По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности", — говорится в сводке.Так, в районе Новой Каменки удары российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвали попытку противника сосредоточить войска. Кроме того, российская армия нанесла поражение еще пяти украинским колоннам в районах сел Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка. ВСУ потеряли на этом направлении более 80 человек, два танка, 22 боевые бронемашины, семь БМП, польскую самоходку "Краб", две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля. На Андреевском направлении российские войска отразили атаки двух украинских мотопехотных рот под Белогоркой и Давыдовым Бродом. Там уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 бронемашин и три автомобиля. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 человек, три танка, более 40 бронемашин, три орудия и семь автомобилей.Помимо этого, российские войска отбили атаки противника на Луганском направлении — там украинская армия потеряла более 120 бойцов. Безуспешными оказались атаки ВСУ и на Запорожском направлении — там уничтожено около 100 военнослужащих. На Краснолиманском направлении украинские военные вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали, добавили в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.
https://ria.ru/20221009/vsu-1822575975.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Екатерина Зайцева
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:42 09.10.2022 (обновлено: 15:51 09.10.2022)
 
Два батальона ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении 30% бойцов

Два батальона ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении 30% личного состава

© AFP 2022 / Yasuyoshi ChibaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Значительные потери в живой силе и технике не позволили украинским войскам предпринять масштабные наступательные действия на Николаево-Криворожском направлении, заявили журналистам в Минобороны.
"По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности", — говорится в сводке.
Так, в районе Новой Каменки удары российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвали попытку противника сосредоточить войска. Кроме того, российская армия нанесла поражение еще пяти украинским колоннам в районах сел Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка. ВСУ потеряли на этом направлении более 80 человек, два танка, 22 боевые бронемашины, семь БМП, польскую самоходку "Краб", две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.
На Андреевском направлении российские войска отразили атаки двух украинских мотопехотных рот под Белогоркой и Давыдовым Бродом. Там уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 бронемашин и три автомобиля.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
10:56Специальная военная операция на Украине
Наступление украинских войск на Херсонском фронте захлебнулось
Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 человек, три танка, более 40 бронемашин, три орудия и семь автомобилей.
Помимо этого, российские войска отбили атаки противника на Луганском направлении — там украинская армия потеряла более 120 бойцов. Безуспешными оказались атаки ВСУ и на Запорожском направлении — там уничтожено около 100 военнослужащих. На Краснолиманском направлении украинские военные вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали, добавили в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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