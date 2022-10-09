https://ria.ru/20221009/vsu-1822602279.html
ВСУ вели разведку обороны российских войск на краснолиманском направлении
ВСУ вели разведку обороны российских войск на краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.10.2022
ВСУ вели разведку обороны российских войск на краснолиманском направлении
В ЛНР и ДНР за сутки уничтожено более 200 военных Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:39
2022-10-09T14:39
2022-10-09T15:58
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В ЛНР и ДНР за сутки уничтожено более 200 военных Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Луганском направлении отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской народной республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артемовск и Зайцево Донецкой Народной республики. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей", - сказали в Минобороны РФ.Уточняется, что на Запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск в районах населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка Донецкой Народной Республики. "Все атаки подразделениями российских войск отражены. Уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении войска Украины вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали.
https://ria.ru/20221009/minoborony-1822603114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
14:39 09.10.2022 (обновлено: 15:58 09.10.2022)
ВСУ вели разведку обороны российских войск на краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ вели разведку края обороны российских войск на краснолиманском направлении