https://ria.ru/20221009/vsu-1822602279.html

ВСУ вели разведку обороны российских войск на краснолиманском направлении

ВСУ вели разведку обороны российских войск на краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.10.2022

ВСУ вели разведку обороны российских войск на краснолиманском направлении

В ЛНР и ДНР за сутки уничтожено более 200 военных Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:39

2022-10-09T14:39

2022-10-09T15:58

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В ЛНР и ДНР за сутки уничтожено более 200 военных Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Луганском направлении отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской народной республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артемовск и Зайцево Донецкой Народной республики. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей", - сказали в Минобороны РФ.Уточняется, что на Запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск в районах населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка Донецкой Народной Республики. "Все атаки подразделениями российских войск отражены. Уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении войска Украины вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали.

https://ria.ru/20221009/minoborony-1822603114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность