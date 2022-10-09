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Излишки валюты можно тратить на инвестиции за рубежом, считают эксперты - РИА Новости, 09.10.2022
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Излишки валюты можно тратить на инвестиции за рубежом, считают эксперты
Излишки валюты можно тратить на инвестиции за рубежом, считают эксперты - РИА Новости, 09.10.2022
Излишки валюты можно тратить на инвестиции за рубежом, считают эксперты
Избыточный профицит торгового баланса в России нужно использовать за рубежом, считают опрошенные РИА Новости эксперты, при этом в лучшем целевом применении этих РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T09:22
2022-10-09T09:32
россия
экономика
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Избыточный профицит торгового баланса в России нужно использовать за рубежом, считают опрошенные РИА Новости эксперты, при этом в лучшем целевом применении этих средств их мнения разошлись - кого-то из аналитиков наиболее привлекают заграничные инвестиции, кого-то - стимулирование импорта критических компонентов и оборудования.По данным Банка России, положительное сальдо счета текущих операций в России в январе - августе 2022 года достигло 183,1 миллиарда долларов, что в три раза превышает результат за аналогичный период предыдущего года (60,9 миллиарда долларов).Последствия "такого перекоса" сальдо счета текущих операций наблюдаются уже несколько месяцев, и ярче всего они отражаются на курсе национальной валюты, указывает доцент кафедры "Мировые финансовые рынки и финтех" РЭУ имени Плеханова Татьяна Белянчикова. "Излишки иностранной валюты требуют своего размещения за рубежом, по-другому это не работает: либо иностранные инвестиции, либо валютные резервы", - заявила она.Иностранные инвестиции, например, в развертывание сборочных производств российской экспортной продукции, могут быть одним из возможных вариантов использования избытка валюты, согласен исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. При этом он не считает это лучшим способом для борьбы со сверхпрофицитом."Лучшим вариантом было бы стимулирование закупок за рубежом критических компонентов и оборудования, необходимого для разных секторов российской экономики. Действительно, использование валюты затруднено, но кое-какие сделки проходят", - считает Свириденко.По его словам, в тех условиях, которые создались в России, лучше искать пути использования валюты на цели внутреннего развития, так как переток этих средств за рубеж эффекта для развития не даст. "Хотя возможны варианты, когда операции с валютой за рубежом направлены как раз на повышение российского экономического потенциала", - заметил эксперт.
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россия, экономика, рэу имени г. в. плеханова
Россия, Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова
09:22 09.10.2022 (обновлено: 09:32 09.10.2022)
 
Излишки валюты можно тратить на инвестиции за рубежом, считают эксперты

Эксперты заявили, что излишки валюты в России можно тратить на инвестиции за рубежом

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчина заходит в пункт обмена валют в Москве
Мужчина заходит в пункт обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина заходит в пункт обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Избыточный профицит торгового баланса в России нужно использовать за рубежом, считают опрошенные РИА Новости эксперты, при этом в лучшем целевом применении этих средств их мнения разошлись - кого-то из аналитиков наиболее привлекают заграничные инвестиции, кого-то - стимулирование импорта критических компонентов и оборудования.
По данным Банка России, положительное сальдо счета текущих операций в России в январе - августе 2022 года достигло 183,1 миллиарда долларов, что в три раза превышает результат за аналогичный период предыдущего года (60,9 миллиарда долларов).
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Изменение лимитов на снятие валюты со счетов невозможно, заявили в ЦБ
Последствия "такого перекоса" сальдо счета текущих операций наблюдаются уже несколько месяцев, и ярче всего они отражаются на курсе национальной валюты, указывает доцент кафедры "Мировые финансовые рынки и финтех" РЭУ имени Плеханова Татьяна Белянчикова. "Излишки иностранной валюты требуют своего размещения за рубежом, по-другому это не работает: либо иностранные инвестиции, либо валютные резервы", - заявила она.
Иностранные инвестиции, например, в развертывание сборочных производств российской экспортной продукции, могут быть одним из возможных вариантов использования избытка валюты, согласен исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. При этом он не считает это лучшим способом для борьбы со сверхпрофицитом.
"Лучшим вариантом было бы стимулирование закупок за рубежом критических компонентов и оборудования, необходимого для разных секторов российской экономики. Действительно, использование валюты затруднено, но кое-какие сделки проходят", - считает Свириденко.
По его словам, в тех условиях, которые создались в России, лучше искать пути использования валюты на цели внутреннего развития, так как переток этих средств за рубеж эффекта для развития не даст. "Хотя возможны варианты, когда операции с валютой за рубежом направлены как раз на повышение российского экономического потенциала", - заметил эксперт.
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РоссияЭкономикаРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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