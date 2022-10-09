https://ria.ru/20221009/terakt-1822666739.html

Депутат: теракт на Крымском мосту выполняла группа "по госзаказу" Украины

Депутат: теракт на Крымском мосту выполняла группа "по госзаказу" Украины - РИА Новости, 09.10.2022

Депутат: теракт на Крымском мосту выполняла группа "по госзаказу" Украины

Теракт на Крымском мосту выполняла преступная группа по "государственному заказу от Украины", вероятно, он был не единственным в их планах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T22:11

2022-10-09T22:11

2022-10-09T22:11

адальби шхагошев

владимир путин

александр бастрыкин

украина

россия

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Теракт на Крымском мосту выполняла преступная группа по "государственному заказу от Украины", вероятно, он был не единственным в их планах, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин на встрече с главой СК Александром Бастрыкиным назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ."После суточного расследования этого теракта считаю, что была создана специальная организованная преступная группа, которая выполняла государственный заказ от Украины по совершению террористического акта на территории другого государства. Это серьезная заявка Украины на признание ее государством-террористом", - заявил он.Парламентарий считает, что профессиональное раскрытие этого дела предупредит другие запланированные террористические акты "этими исполнителями"."Возможно, этот теракт был не единственным в плане этой организованной преступной группы", - добавил он.

https://ria.ru/20221009/terrorizm-1822653475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

адальби шхагошев, владимир путин, александр бастрыкин, украина, россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту