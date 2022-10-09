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Депутат: теракт на Крымском мосту выполняла группа "по госзаказу" Украины - РИА Новости, 09.10.2022
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Депутат: теракт на Крымском мосту выполняла группа "по госзаказу" Украины
Депутат: теракт на Крымском мосту выполняла группа "по госзаказу" Украины - РИА Новости, 09.10.2022
Депутат: теракт на Крымском мосту выполняла группа "по госзаказу" Украины
Теракт на Крымском мосту выполняла преступная группа по "государственному заказу от Украины", вероятно, он был не единственным в их планах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T22:11
2022-10-09T22:11
адальби шхагошев
владимир путин
александр бастрыкин
украина
россия
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Теракт на Крымском мосту выполняла преступная группа по "государственному заказу от Украины", вероятно, он был не единственным в их планах, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин на встрече с главой СК Александром Бастрыкиным назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ."После суточного расследования этого теракта считаю, что была создана специальная организованная преступная группа, которая выполняла государственный заказ от Украины по совершению террористического акта на территории другого государства. Это серьезная заявка Украины на признание ее государством-террористом", - заявил он.Парламентарий считает, что профессиональное раскрытие этого дела предупредит другие запланированные террористические акты "этими исполнителями"."Возможно, этот теракт был не единственным в плане этой организованной преступной группы", - добавил он.
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адальби шхагошев, владимир путин, александр бастрыкин, украина, россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Адальби Шхагошев, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Украина, Россия, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
22:11 09.10.2022
 
Депутат: теракт на Крымском мосту выполняла группа "по госзаказу" Украины

Депутат Шхагошев: теракт на Крымском мосту выполняла группа по "госзаказу" Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖелезнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту
Железнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Железнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Теракт на Крымском мосту выполняла преступная группа по "государственному заказу от Украины", вероятно, он был не единственным в их планах, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин на встрече с главой СК Александром Бастрыкиным назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ.
"После суточного расследования этого теракта считаю, что была создана специальная организованная преступная группа, которая выполняла государственный заказ от Украины по совершению террористического акта на территории другого государства. Это серьезная заявка Украины на признание ее государством-террористом", - заявил он.
Парламентарий считает, что профессиональное раскрытие этого дела предупредит другие запланированные террористические акты "этими исполнителями".
"Возможно, этот теракт был не единственным в плане этой организованной преступной группы", - добавил он.
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Вчера, 20:29
Дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье "терроризм"
 
Адальби ШхагошевВладимир ПутинАлександр БастрыкинУкраинаРоссияГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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