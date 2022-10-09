https://ria.ru/20221009/sukkot-1822190823.html

Иудейский праздник Суккот

Иудейский праздник Суккот - РИА Новости, 09.10.2022

Иудейский праздник Суккот

Иудейский праздник Суккот (Сукот) начинается 15 числа месяца тишрей по еврейскому календарю и продолжается семь дней. В 2022 году праздник начинается 9 октября... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T01:13

2022-10-09T01:13

2022-10-09T01:13

справки

суккот

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822165657_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6c6488b5b884ed1e08bad761450551b.jpg

Иудейский праздник Суккот (Сукот) начинается 15 числа месяца тишрей по еврейскому календарю и продолжается семь дней. В 2022 году праздник начинается 9 октября с заходом солнца. Суккот – один из самых любимых праздников среди последователей иудаизма. Тора трижды называет Суккот "временем радости". Праздник установлен в память 40-летнего странствия еврейского народа по Аравийской пустыне на пути из Египта в Землю обетованную, когда люди жили в палатках и шалашах, сделанных из веток ("кущи"). Само слово "суккот" в переводе с иврита означает "шатры, шалаши". Поэтому Суккот еще называют праздником кущей или шалашей. Также его называют праздником урожая ("хаг а-асиф"), так как в Израиле время праздника совпадает с последней жатвой. Первый день Суккот – это "полный праздник", когда запрещено работать. Остальные шесть – "праздничные дни", в это время разрешены многие из "будничных" дел, которыми не занимаются в праздник именно для того, чтобы он стал "полным праздником". Также Священное писание (Тора) выделяет восьмой день от начала празднования Суккот, т.е. 22 число месяца тишрей. Его название – Шмини Ацерет – взято из Торы и означает "праздничное собрание в восьмой день" (восьмой – шмини, праздничное собрание – ацерет). С праздником Суккот более, чем с каким-либо другим, связано большое число обрядов. Самым значительным из них является обязанность проводить семь дней, особенно время еды, во временном жилище (сукке). Предпочтительно строить сукку собственноручно. Она должна иметь минимум три стены и крышу, покрытую сорванными ветками или стеблями растений. Сначала возводят стены, которые могут быть сделаны из любого материала, а затем покрывают их схахом (кровлей) – листьями, тростником, пальмовыми ветками и т.д. Не покрывают сукку тем, что идет в пищу (например, съедобными листьями).В сукке едят и пьют, приглашают гостей и устраивают веселые праздничные трапезы, и даже спят. Вести себя в ней нужно достойно, не вносить туда неподобающих предметов, не делать никакой "черной" работы. Принято ставить на стол красивые блюда, украшать стены сукки плодами, цветами и растениями. Еще одной характерной чертой Суккот является благословение над четырьмя видами растений. Лулав (пальмовую ветвь), гадасим (три веточки мирта) и аравот (две веточки ивы) связывают вместе в один пучок и держат в правой руке, а этрог (плод из рода цитрусовых) – в левой и произносят благословение. Мудрецы Талмуда установили особый порядок вознесения этих растений ("нетилат-лулав") – их надо протягивать, слегка потряхивая, в шесть сторон: на север, запад, юг, восток, вверх и вниз. Эти движения символизируют признание того, что Бог всеведущ и присутствует в любой точке Вселенной. Совершают "нетилат-лулав" каждый день Суккота, кроме субботы.По обычаю, праздничные и субботние свечи зажигают в шалаше, но если он плохо защищен от ветра, свечи зажигают дома. Перед зажиганием произносят два благословения. Праздник Суккот отличает радостная и оживленная атмосфера: на угощение приглашаются не только родные и близкие, но даже малознакомые люди. В этот праздник евреи обращаются к Всевышнему с благодарностью и восхвалениями за то, что он благословил свой народ изобилием. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, суккот, израиль