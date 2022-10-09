https://ria.ru/20221009/strelba-1822637199.html
СМИ сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в стрельбе в Канаде
СМИ сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в стрельбе в Канаде - РИА Новости, 09.10.2022
СМИ сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в стрельбе в Канаде
Подозреваемый задержан в связи со стрельбой в канадском Эстреле, в ходе которой пострадал в том числе россиянин, сообщает Montreal Gazette. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T18:40
2022-10-09T18:40
2022-10-09T18:52
в мире
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украина
канада
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Подозреваемый задержан в связи со стрельбой в канадском Эстреле, в ходе которой пострадал в том числе россиянин, сообщает Montreal Gazette.Издание отмечает, что полиция вскоре планирует предъявить ему обвинения.Три человека пострадали в результате стрельбы в канадском Эстереле, в том числе выходец из России. 54-летний Валерий Тарасенко, пострадавший в ходе стрельбы, как сообщалось, знаком с уроженкой Украины Инной Ящининой, выдававшей себя за наследницу Ротшильдов (ранее СМИ сообщали об истории аферистки, которая представлялась Анной Ротшильд).По словам Ящининой, семья Тарасенко первоначально наняла ее, чтобы она присматривала за несовершеннолетней дочерью Валерия, однако со временем он начал ее "агрессивно контролировать". Мужчина якобы забрал ее паспорт и ключи от машины, следил за ней.Ранее сообщалось, что ФБР расследует действия выдававшей себя за наследницу европейских банкиров уроженки Украины, в прошлом году она посещала имение бывшего президента США Дональда Трампа и играла с ним в гольф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, украина, канада, россия, федеральное бюро расследований сша
В мире, Дональд Трамп, Украина, Канада, Россия, Федеральное бюро расследований США
18:40 09.10.2022 (обновлено: 18:52 09.10.2022)
СМИ сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в стрельбе в Канаде
Montreal Gazette: задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в канадском Эстреле
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости.
Подозреваемый задержан в связи со стрельбой в канадском Эстреле, в ходе которой пострадал в том числе россиянин, сообщает
Montreal Gazette.
"В связи со стрельбой был арестован 53-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что полиция вскоре планирует предъявить ему обвинения.
Три человека пострадали в результате стрельбы в канадском Эстереле, в том числе выходец из России. 54-летний Валерий Тарасенко, пострадавший в ходе стрельбы, как сообщалось, знаком с уроженкой Украины Инной Ящининой, выдававшей себя за наследницу Ротшильдов (ранее СМИ сообщали об истории аферистки, которая представлялась Анной Ротшильд).
По словам Ящининой, семья Тарасенко первоначально наняла ее, чтобы она присматривала за несовершеннолетней дочерью Валерия, однако со временем он начал ее "агрессивно контролировать". Мужчина якобы забрал ее паспорт и ключи от машины, следил за ней.
Ранее сообщалось, что ФБР расследует действия выдававшей себя за наследницу европейских банкиров уроженки Украины, в прошлом году она посещала имение бывшего президента США Дональда Трампа и играла с ним в гольф.