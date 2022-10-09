https://ria.ru/20221009/starobelsk-1822645980.html

СК зафиксировал последствия обстрела города Старобельск в ЛНР

СК зафиксировал последствия обстрела города Старобельск в ЛНР - РИА Новости, 09.10.2022

СК зафиксировал последствия обстрела города Старобельск в ЛНР

Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела со стороны вооруженных формирований Украины палаточного городка для беженцев в городе Старобельск в... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T19:45

2022-10-09T19:45

2022-10-09T19:45

специальная военная операция на украине

старобельск

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сцкк

следственный комитет россии (ск рф)

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СТАРОБЕЛЬСК, 9 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела со стороны вооруженных формирований Украины палаточного городка для беженцев в городе Старобельск в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство республики в СЦКК сообщало, что украинские войска в воскресенье открыли огонь по пункту временного размещения беженцев МЧС ЛНР в Старобельске из РСЗО HIMARS. По данным СЦКК, в результате обстрела был ранен один человек."Следователи Следственного комитета провели осмотр места происшествия в городе Старобельске. В ходе осмотра места происшествия, обнаружены и изъяты поражающие элементы ракеты, которые будут отправлены на судебную экспертизу с целью определения ее характеристик и типов", - рассказал РИА Новости следователь ведомства.По словам представителя МЧС, ночью в палаточном городке дежурила группа спасателей, по счастливой случайности никто из сотрудников не пострадал."В результате обстрела были повреждены пять палаток и бытовые вещи по всей территории лагеря", - сказал представитель МЧС республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

старобельск

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

старобельск, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, следственный комитет россии (ск рф)