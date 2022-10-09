https://ria.ru/20221009/starobelsk-1822645980.html
СК зафиксировал последствия обстрела города Старобельск в ЛНР
СК зафиксировал последствия обстрела города Старобельск в ЛНР - РИА Новости, 09.10.2022
СК зафиксировал последствия обстрела города Старобельск в ЛНР
Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела со стороны вооруженных формирований Украины палаточного городка для беженцев в городе Старобельск в... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T19:45
2022-10-09T19:45
2022-10-09T19:45
специальная военная операция на украине
старобельск
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
следственный комитет россии (ск рф)
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СТАРОБЕЛЬСК, 9 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела со стороны вооруженных формирований Украины палаточного городка для беженцев в городе Старобельск в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство республики в СЦКК сообщало, что украинские войска в воскресенье открыли огонь по пункту временного размещения беженцев МЧС ЛНР в Старобельске из РСЗО HIMARS. По данным СЦКК, в результате обстрела был ранен один человек."Следователи Следственного комитета провели осмотр места происшествия в городе Старобельске. В ходе осмотра места происшествия, обнаружены и изъяты поражающие элементы ракеты, которые будут отправлены на судебную экспертизу с целью определения ее характеристик и типов", - рассказал РИА Новости следователь ведомства.По словам представителя МЧС, ночью в палаточном городке дежурила группа спасателей, по счастливой случайности никто из сотрудников не пострадал."В результате обстрела были повреждены пять палаток и бытовые вещи по всей территории лагеря", - сказал представитель МЧС республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
старобельск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
старобельск, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Старобельск, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК, Следственный комитет России (СК РФ)
СК зафиксировал последствия обстрела города Старобельск в ЛНР
СК зафиксировали последствия обстрела ВСУ палаточного городка для беженцев в Старобельске