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СК зафиксировал последствия обстрела города Старобельск в ЛНР - РИА Новости, 09.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/starobelsk-1822645980.html
СК зафиксировал последствия обстрела города Старобельск в ЛНР
СК зафиксировал последствия обстрела города Старобельск в ЛНР - РИА Новости, 09.10.2022
СК зафиксировал последствия обстрела города Старобельск в ЛНР
Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела со стороны вооруженных формирований Украины палаточного городка для беженцев в городе Старобельск в... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T19:45
2022-10-09T19:45
специальная военная операция на украине
старобельск
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
следственный комитет россии (ск рф)
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СТАРОБЕЛЬСК, 9 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела со стороны вооруженных формирований Украины палаточного городка для беженцев в городе Старобельск в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство республики в СЦКК сообщало, что украинские войска в воскресенье открыли огонь по пункту временного размещения беженцев МЧС ЛНР в Старобельске из РСЗО HIMARS. По данным СЦКК, в результате обстрела был ранен один человек."Следователи Следственного комитета провели осмотр места происшествия в городе Старобельске. В ходе осмотра места происшествия, обнаружены и изъяты поражающие элементы ракеты, которые будут отправлены на судебную экспертизу с целью определения ее характеристик и типов", - рассказал РИА Новости следователь ведомства.По словам представителя МЧС, ночью в палаточном городке дежурила группа спасателей, по счастливой случайности никто из сотрудников не пострадал."В результате обстрела были повреждены пять палаток и бытовые вещи по всей территории лагеря", - сказал представитель МЧС республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
старобельск
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старобельск, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Старобельск, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК, Следственный комитет России (СК РФ)
19:45 09.10.2022
 
СК зафиксировал последствия обстрела города Старобельск в ЛНР

СК зафиксировали последствия обстрела ВСУ палаточного городка для беженцев в Старобельске

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
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СТАРОБЕЛЬСК, 9 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела со стороны вооруженных формирований Украины палаточного городка для беженцев в городе Старобельск в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представительство республики в СЦКК сообщало, что украинские войска в воскресенье открыли огонь по пункту временного размещения беженцев МЧС ЛНР в Старобельске из РСЗО HIMARS. По данным СЦКК, в результате обстрела был ранен один человек.
"Следователи Следственного комитета провели осмотр места происшествия в городе Старобельске. В ходе осмотра места происшествия, обнаружены и изъяты поражающие элементы ракеты, которые будут отправлены на судебную экспертизу с целью определения ее характеристик и типов", - рассказал РИА Новости следователь ведомства.
По словам представителя МЧС, ночью в палаточном городке дежурила группа спасателей, по счастливой случайности никто из сотрудников не пострадал.
"В результате обстрела были повреждены пять палаток и бытовые вещи по всей территории лагеря", - сказал представитель МЧС республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СЦККСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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