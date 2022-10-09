https://ria.ru/20221009/starobelsk-1822608127.html

Мирный житель пострадал из-за обстрела Старобельска ВСУ из HIMARS

Мирный житель пострадал из-за обстрела Старобельска ВСУ из HIMARS - РИА Новости, 09.10.2022

Мирный житель пострадал из-за обстрела Старобельска ВСУ из HIMARS

Один мирный житель пострадал, пекарня, пункт временного размещения граждан и жилые дома получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T15:20

2022-10-09T15:20

2022-10-09T15:20

специальная военная операция на украине

старобельск

луганская народная республика

сша

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сцкк

telegram (приложение)

в мире

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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Один мирный житель пострадал, пекарня, пункт временного размещения граждан и жилые дома получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками Старобельска в ЛНР с применением РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК.Украинские войска ночью нанесли удар с применением РСЗО HIMARS по пункту временного размещения граждан МЧС ЛНР."В результате обстрела населенного пункта Старобельск... ранен один мирный житель (от госпитализации отказался), повреждения получили: пункт временного размещения граждан в городе Старобельск, автомобиль МЧС ЛНР, хлебопекарня и четыре жилых дома", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221003/starobelsk-1821070183.html

старобельск

луганская народная республика

сша

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старобельск, луганская народная республика, сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, telegram (приложение), в мире, рсзо himars