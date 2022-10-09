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Мирный житель пострадал из-за обстрела Старобельска ВСУ из HIMARS - РИА Новости, 09.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/starobelsk-1822608127.html
Мирный житель пострадал из-за обстрела Старобельска ВСУ из HIMARS
Мирный житель пострадал из-за обстрела Старобельска ВСУ из HIMARS - РИА Новости, 09.10.2022
Мирный житель пострадал из-за обстрела Старобельска ВСУ из HIMARS
Один мирный житель пострадал, пекарня, пункт временного размещения граждан и жилые дома получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T15:20
2022-10-09T15:20
специальная военная операция на украине
старобельск
луганская народная республика
сша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
telegram (приложение)
в мире
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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Один мирный житель пострадал, пекарня, пункт временного размещения граждан и жилые дома получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками Старобельска в ЛНР с применением РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК.Украинские войска ночью нанесли удар с применением РСЗО HIMARS по пункту временного размещения граждан МЧС ЛНР."В результате обстрела населенного пункта Старобельск... ранен один мирный житель (от госпитализации отказался), повреждения получили: пункт временного размещения граждан в городе Старобельск, автомобиль МЧС ЛНР, хлебопекарня и четыре жилых дома", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221003/starobelsk-1821070183.html
старобельск
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сша
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старобельск, луганская народная республика, сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, telegram (приложение), в мире, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Старобельск, Луганская Народная Республика, США, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК, Telegram (приложение), В мире, РСЗО HIMARS
15:20 09.10.2022
 
Мирный житель пострадал из-за обстрела Старобельска ВСУ из HIMARS

Представительство ЛНР: мирный житель пострадал из-за обстрела ВСУ Старобельска из HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Один мирный житель пострадал, пекарня, пункт временного размещения граждан и жилые дома получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками Старобельска в ЛНР с применением РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК.
Украинские войска ночью нанесли удар с применением РСЗО HIMARS по пункту временного размещения граждан МЧС ЛНР.
"В результате обстрела населенного пункта Старобельск... ранен один мирный житель (от госпитализации отказался), повреждения получили: пункт временного размещения граждан в городе Старобельск, автомобиль МЧС ЛНР, хлебопекарня и четыре жилых дома", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
Осколок снаряда РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 09:05Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили ракету из HIMARS по Старобельску
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаСШАМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СЦККTelegram (приложение)В миреРСЗО HIMARS
 
 
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