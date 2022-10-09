https://ria.ru/20221009/starobelsk-1822608127.html
Мирный житель пострадал из-за обстрела Старобельска ВСУ из HIMARS
Мирный житель пострадал из-за обстрела Старобельска ВСУ из HIMARS - РИА Новости, 09.10.2022
Мирный житель пострадал из-за обстрела Старобельска ВСУ из HIMARS
Один мирный житель пострадал, пекарня, пункт временного размещения граждан и жилые дома получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T15:20
2022-10-09T15:20
2022-10-09T15:20
специальная военная операция на украине
старобельск
луганская народная республика
сша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
telegram (приложение)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:137:2989:1818_1920x0_80_0_0_b179b8fc12af32e8d54bcf1ad8217e41.jpg
ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Один мирный житель пострадал, пекарня, пункт временного размещения граждан и жилые дома получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками Старобельска в ЛНР с применением РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК.Украинские войска ночью нанесли удар с применением РСЗО HIMARS по пункту временного размещения граждан МЧС ЛНР."В результате обстрела населенного пункта Старобельск... ранен один мирный житель (от госпитализации отказался), повреждения получили: пункт временного размещения граждан в городе Старобельск, автомобиль МЧС ЛНР, хлебопекарня и четыре жилых дома", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221003/starobelsk-1821070183.html
старобельск
луганская народная республика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:0:2607:1955_1920x0_80_0_0_c5c4507d9344287775b74ad25294d553.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
старобельск, луганская народная республика, сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, telegram (приложение), в мире, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Старобельск, Луганская Народная Республика, США, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК, Telegram (приложение), В мире, РСЗО HIMARS
Мирный житель пострадал из-за обстрела Старобельска ВСУ из HIMARS
Представительство ЛНР: мирный житель пострадал из-за обстрела ВСУ Старобельска из HIMARS