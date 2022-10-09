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WT: в США придумали способ отомстить Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ - РИА Новости, 09.10.2022
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WT: в США придумали способ отомстить Саудовской Аравии после решения ОПЕК+
WT: в США придумали способ отомстить Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ - РИА Новости, 09.10.2022
WT: в США придумали способ отомстить Саудовской Аравии после решения ОПЕК+
Группа членов палаты представителей США предложила вывести американских военных из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T12:23
2022-10-09T17:18
в мире
цены на нефть
саудовская аравия
оаэ
опек
санкции в отношении россии
сша
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Группа членов палаты представителей США предложила вывести американских военных из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки, пишет издание Washington Times.Проект "Закона о напряженном партнерстве", представленный парламентариями-демократами Томом Малиновски, Шоном Кастеном и Сьюзан Уайлд, предусматривает вывод американского контингента вместе с системами ПВО, включая комплексы Patriot и THAAD."Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента Байдена с обеими странами, стало враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее противостоянии на Украине", — говорится в заявлении депутатов.Ранее страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.На территории ОАЭ и Саудовской Аравии находятся американские военные базы с контингентом численностью до нескольких тысяч человек. Помимо этого, США ведут подготовку их вооруженных сил — около 600-800 военнослужащих каждой из стран ежегодно обучались в Соединенных Штатах.
https://ria.ru/20221006/zapad-1821831476.html
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в мире, цены на нефть, саудовская аравия, оаэ, опек, санкции в отношении россии, сша
В мире, Цены на нефть, Саудовская Аравия, ОАЭ, ОПЕК, Санкции в отношении России, США
12:23 09.10.2022 (обновлено: 17:18 09.10.2022)
 
WT: в США придумали способ отомстить Саудовской Аравии после решения ОПЕК+

WT сообщила о призыве конгрессменов США вывести войска из ОАЭ и Саудовской Аравии

© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Группа членов палаты представителей США предложила вывести американских военных из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки, пишет издание Washington Times.
Проект "Закона о напряженном партнерстве", представленный парламентариями-демократами Томом Малиновски, Шоном Кастеном и Сьюзан Уайлд, предусматривает вывод американского контингента вместе с системами ПВО, включая комплексы Patriot и THAAD.
"Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента Байдена с обеими странами, стало враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее противостоянии на Украине", — говорится в заявлении депутатов.
Ранее страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.
На территории ОАЭ и Саудовской Аравии находятся американские военные базы с контингентом численностью до нескольких тысяч человек. Помимо этого, США ведут подготовку их вооруженных сил — около 600-800 военнослужащих каждой из стран ежегодно обучались в Соединенных Штатах.
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В миреЦены на нефтьСаудовская АравияОАЭОПЕКСанкции в отношении РоссииСША
 
 
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