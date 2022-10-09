https://ria.ru/20221009/ssha-1822586702.html

WT: в США придумали способ отомстить Саудовской Аравии после решения ОПЕК+

WT: в США придумали способ отомстить Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ - РИА Новости, 09.10.2022

WT: в США придумали способ отомстить Саудовской Аравии после решения ОПЕК+

Группа членов палаты представителей США предложила вывести американских военных из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T12:23

2022-10-09T12:23

2022-10-09T17:18

в мире

цены на нефть

саудовская аравия

оаэ

опек

санкции в отношении россии

сша

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Группа членов палаты представителей США предложила вывести американских военных из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки, пишет издание Washington Times.Проект "Закона о напряженном партнерстве", представленный парламентариями-демократами Томом Малиновски, Шоном Кастеном и Сьюзан Уайлд, предусматривает вывод американского контингента вместе с системами ПВО, включая комплексы Patriot и THAAD."Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента Байдена с обеими странами, стало враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее противостоянии на Украине", — говорится в заявлении депутатов.Ранее страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.На территории ОАЭ и Саудовской Аравии находятся американские военные базы с контингентом численностью до нескольких тысяч человек. Помимо этого, США ведут подготовку их вооруженных сил — около 600-800 военнослужащих каждой из стран ежегодно обучались в Соединенных Штатах.

https://ria.ru/20221006/zapad-1821831476.html

саудовская аравия

оаэ

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, цены на нефть, саудовская аравия, оаэ, опек, санкции в отношении россии, сша