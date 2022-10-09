https://ria.ru/20221009/spetsoperatsiya-1822606886.html
Российские войска уничтожили в ДНР две американские РЛС
Российские войска уничтожили в ДНР две американские РЛС - РИА Новости, 09.10.2022
Российские войска уничтожили в ДНР две американские РЛС
Две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в ДНР уничтожены ударами российских войск, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T15:13
2022-10-09T15:13
2022-10-09T15:57
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в ДНР уничтожены ударами российских войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления 14-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 9-го полка национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Редкодуб Харьковской области, Дробышево Донецкой Народной Республики и Зализничное Запорожской области, а также 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 163 районах", - говорится в сводке военного ведомства.Также сообщается, что уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Новоалександровка Херсонской области, Вольное Поле Донецкой Народной Республики, Зализничное Запорожской области и на восточной окраине Запорожья."В районах населенных пунктов Кирово и Дробышево Донецкой Народной Республики уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37)", - указывается в сводке.
https://ria.ru/20221009/himars-1822605024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
15:13 09.10.2022 (обновлено: 15:57 09.10.2022)
Российские войска уничтожили в ДНР две американские РЛС
Минобороны России сообщило об уничтожении в ДНР двух РЛС контрбатарейной борьбы из США