https://ria.ru/20221009/spetsoperatsiya-1822606886.html

Российские войска уничтожили в ДНР две американские РЛС

Российские войска уничтожили в ДНР две американские РЛС - РИА Новости, 09.10.2022

Российские войска уничтожили в ДНР две американские РЛС

Две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в ДНР уничтожены ударами российских войск, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T15:13

2022-10-09T15:13

2022-10-09T15:57

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

запорожская область

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в ДНР уничтожены ударами российских войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления 14-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 9-го полка национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Редкодуб Харьковской области, Дробышево Донецкой Народной Республики и Зализничное Запорожской области, а также 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 163 районах", - говорится в сводке военного ведомства.Также сообщается, что уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Новоалександровка Херсонской области, Вольное Поле Донецкой Народной Республики, Зализничное Запорожской области и на восточной окраине Запорожья."В районах населенных пунктов Кирово и Дробышево Донецкой Народной Республики уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37)", - указывается в сводке.

https://ria.ru/20221009/himars-1822605024.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф