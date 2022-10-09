https://ria.ru/20221009/spetsoperatsiya-1822604556.html
Минобороны рассказало о потерях Киева на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны рассказало о потерях Киева на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 09.10.2022
Минобороны рассказало о потерях Киева на Николаево-Криворожском направлении
Потери украинских войск на Николаево-Криворожском направлении за сутки превысили 200 человек, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:53
2022-10-09T14:53
2022-10-09T15:58
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Потери украинских войск на Николаево-Криворожском направлении за сутки превысили 200 человек, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевую бронированную машину, три орудия и семь автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
14:53 09.10.2022 (обновлено: 15:58 09.10.2022)
Минобороны рассказало о потерях Киева на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны: Киев за сутки потерял на Николаево-Криворожском направлении больше 200 человек