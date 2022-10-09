https://ria.ru/20221009/spetsoperatsiya-1822604556.html

Минобороны рассказало о потерях Киева на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны рассказало о потерях Киева на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 09.10.2022

Минобороны рассказало о потерях Киева на Николаево-Криворожском направлении

Потери украинских войск на Николаево-Криворожском направлении за сутки превысили 200 человек, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:53

2022-10-09T14:53

2022-10-09T15:58

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Потери украинских войск на Николаево-Криворожском направлении за сутки превысили 200 человек, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевую бронированную машину, три орудия и семь автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина