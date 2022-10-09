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ВКС сбили украинские Су-24 и Ми-24 - РИА Новости, 09.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВКС сбили украинские Су-24 и Ми-24
ВКС сбили украинские Су-24 и Ми-24 - РИА Новости, 09.10.2022
ВКС сбили украинские Су-24 и Ми-24
Истребительная авиация России сбила в Николаевской области украинский самолёт Су-24, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:45
2022-10-09T15:59
специальная военная операция на украине
войска воздушно-космической обороны
су-24
ми-24
херсонская область
николаевская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Истребительная авиация России сбила в Николаевской области украинский самолёт Су-24, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье."Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Доброе Николаевской области", - говорится в документе.Кроме того, в Херсонской области сбит ударный украинский вертолет Ми-24.
херсонская область
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войска воздушно-космической обороны, су-24, ми-24, херсонская область , николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Войска воздушно-космической обороны, Су-24, Ми-24, Херсонская область , Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:45 09.10.2022 (обновлено: 15:59 09.10.2022)
 
ВКС сбили украинские Су-24 и Ми-24

Минобороны: ВКС сбили украинский Су-24 в Николаевской области и Ми-24 в Херсонской области

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Истребительная авиация России сбила в Николаевской области украинский самолёт Су-24, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье.
"Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Доброе Николаевской области", - говорится в документе.
Кроме того, в Херсонской области сбит ударный украинский вертолет Ми-24.
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Специальная военная операция на УкраинеВойска воздушно-космической обороныСу-24Ми-24Херсонская областьНиколаевская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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