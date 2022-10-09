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ВКС сбили украинские Су-24 и Ми-24

ВКС сбили украинские Су-24 и Ми-24 - РИА Новости, 09.10.2022

ВКС сбили украинские Су-24 и Ми-24

Истребительная авиация России сбила в Николаевской области украинский самолёт Су-24, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:45

2022-10-09T14:45

2022-10-09T15:59

специальная военная операция на украине

войска воздушно-космической обороны

су-24

ми-24

херсонская область

николаевская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Истребительная авиация России сбила в Николаевской области украинский самолёт Су-24, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье."Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Доброе Николаевской области", - говорится в документе.Кроме того, в Херсонской области сбит ударный украинский вертолет Ми-24.

херсонская область

николаевская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

войска воздушно-космической обороны, су-24, ми-24, херсонская область , николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины