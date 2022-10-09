https://ria.ru/20221009/spetsoperatsiya-1822602987.html
ВКС сбили украинские Су-24 и Ми-24
ВКС сбили украинские Су-24 и Ми-24 - РИА Новости, 09.10.2022
ВКС сбили украинские Су-24 и Ми-24
Истребительная авиация России сбила в Николаевской области украинский самолёт Су-24, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:45
2022-10-09T14:45
2022-10-09T15:59
специальная военная операция на украине
войска воздушно-космической обороны
су-24
ми-24
херсонская область
николаевская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a7c297cf4b036423584695784172f51.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Истребительная авиация России сбила в Николаевской области украинский самолёт Су-24, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье."Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Доброе Николаевской области", - говорится в документе.Кроме того, в Херсонской области сбит ударный украинский вертолет Ми-24.
херсонская область
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_7d85f8f74744e2628e4eb9df734d5ec9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
войска воздушно-космической обороны, су-24, ми-24, херсонская область , николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Войска воздушно-космической обороны, Су-24, Ми-24, Херсонская область , Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:45 09.10.2022 (обновлено: 15:59 09.10.2022)
ВКС сбили украинские Су-24 и Ми-24
Минобороны: ВКС сбили украинский Су-24 в Николаевской области и Ми-24 в Херсонской области