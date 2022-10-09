https://ria.ru/20221009/spetsoperatsiya-1822602578.html

Украинские войска попытались прорвать оборону российских войск в ЛНР

Украинские войска попытались прорвать оборону российских войск в ЛНР - РИА Новости, 09.10.2022

Украинские войска попытались прорвать оборону российских войск в ЛНР

В Харьковской области за сутки уничтожено около 110 военных Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:41

2022-10-09T14:41

2022-10-09T15:59

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Харьковской области за сутки уничтожено около 110 военных Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.По данным Минобороны, на Купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад войск Украины, усиленных иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки прорыва обороны войск РФ в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики."Все атаки противника отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин. Кроме того, в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области российскими войсками уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля", - сказали в ведомстве.

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)