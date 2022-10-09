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Украинские войска попытались прорвать оборону российских войск в ЛНР - РИА Новости, 09.10.2022
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Украинские войска попытались прорвать оборону российских войск в ЛНР
Украинские войска попытались прорвать оборону российских войск в ЛНР - РИА Новости, 09.10.2022
Украинские войска попытались прорвать оборону российских войск в ЛНР
В Харьковской области за сутки уничтожено около 110 военных Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:41
2022-10-09T15:59
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Харьковской области за сутки уничтожено около 110 военных Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.По данным Минобороны, на Купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад войск Украины, усиленных иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки прорыва обороны войск РФ в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики."Все атаки противника отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин. Кроме того, в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области российскими войсками уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля", - сказали в ведомстве.
луганская народная республика
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безопасность, вооруженные силы рф, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:41 09.10.2022 (обновлено: 15:59 09.10.2022)
 
Украинские войска попытались прорвать оборону российских войск в ЛНР

Минобороны России сообщило о попытке ВСУ прорвать оборону у Кисловки и Куземовки в ЛНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Харьковской области за сутки уничтожено около 110 военных Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, на Купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад войск Украины, усиленных иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки прорыва обороны войск РФ в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики.
"Все атаки противника отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин. Кроме того, в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области российскими войсками уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля", - сказали в ведомстве.
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